Koordinátor očkování proti covidu-19 Blahuta se vzdal funkce

Praha - Národní koordinátor očkování proti covidu-19 Zdeněk Blahuta se kvůli zdravotním důvodům vzdal své funkce. Na twitteru to oznámilo ministerstvo zdravotnictví. Blahutu nahradí Kateřina Baťhová, která dosud na ministerstvu působila jako ředitelka odboru mezinárodních věcí a EU.

"Vyšel jsem dnes vstříc panu doktoru Blahutovi, který se s ohledem na svůj zdravotní stav vzdává funkce národního koordinátora pro vakcinaci. Panu doktorovi tímto děkuji za vykonanou práci. Funkcí jsem pověřil Kateřinu Baťhovou, která se danou agendou rovněž zabývá," uvedl na twitteru Blatný.

Blahuta se koordinátorem stal loni v prosinci, z funkce tedy odchází po necelých dvou měsících. Dříve byl ředitelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Deníku N řekl, že svůj odchod nechce komentovat. "Nebudu to komentovat a jsem strašně rád, že je to za mnou," citoval server odcházejícího koordinátora očkování.

"Neřeknu vám o tom nic, jsem ale strašně rád, že je to za mnou. Z venku neodhadnete, jak to bude fungovat. Volali mi a chtěli pomoc, ale je to marné, je to marné, je to marné. Ještě, že opravdu zdravotní obtíže mám, takže to je opravdu vše, co k tomu můžu říct," řekl Blahuta serveru iRozhlas.cz.

Blahuta vedl na ministerstvu koordinační tým, který by se měl starat mimo jiné o logistiku, klinický dohled nad vakcínami, sběr dat a zajištění IT či mediální komunikaci. Jedním z jeho úkolů bylo také rozpracovat první návrh očkovací strategie. Dokument, který byl dokončen před Vánocemi, poté sklidil poměrně velkou kritiku. Úpravu žádalo například ministerstvo školství i některé kraje.