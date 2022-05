Konzervativci v Severním Porýní-Vestfálsku vyhráli, slaví také Zelení

Berlín - Nedělní volby v západoněmeckém Severním Porýní-Vestfálsku jasně vyhrála konzervativní Křesťanskodemokratická unie (CDU) tamního premiéra Hendrika Wüsta, která po sečtení všech hlasů získala 35,7 procenta. Na druhém místě skončila sociální demokracie vedená Thomasem Kutschatym, pro kterou výsledek z nejlidnatější německé spolkové země znamená prohru i oslabení sociálnědemokratického kancléře Olafa Scholze. Triumf naopak slaví s 18,2 procenta Zelení, kteří se stali klíčovou silou pro vznik vládních koalic.

"Vyhrály dvě strany, a to Zelení a CDU, tedy moje strana," řekl Wüst. Obě strany mají dostatek hlasů k sestavení zemské vlády. Wüst naopak nemůže pokračovat v koalici s liberálními svobodnými demokraty (FDP), kteří získali 5,9 procenta, což je propad oproti volbám před pěti lety o 6,7 procenta.

SPD získala 26,7 procenta hlasů, v roce 2017 to přitom bylo 31,2 procenta. Kutschaty již v neděli uznal vítězství CDU, zároveň ale řekl, že je připraven na koaliční vyjednávání. Lídr SPD je ale ve složité pozici, neboť by potřeboval dva koaliční partnery. Případné spojenectví se Zelenými by k většině v zemském sněmu nestačilo. Možný je vznik i velké koalice, v ní by ale SPD byla slabším partnerem.

Do regionálního parlamentu se ještě dostala protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD), která si oproti roku 2017 pohoršila o dva procentní body na 5,4 procenta. Její vstup do vládní koalice je prakticky vyloučen, Wüst již avizoval, že s AfD, kterou konzervativci považují za krajně pravicovou, jednat vůbec nebude. Stejně se k AfD staví i liberálové, Zelení a sociální demokraté.

Volební účast činila 55,5 procenta, v roce 2017 to bylo 65,2 procenta. Severní Porýní-Vestfálsko je nejlidnatějším spolkovou zemí, volit mohlo 13 milionů voličů, což je více než pětina oprávněných německých voličů.