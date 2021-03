Koniklece v Brně čeká sčítání, má potvrdit světový unikát

Brno - V brněnské přírodní rezervaci Kamenný vrch je v plánu sčítání vzácných konikleců velkokvětých, má potvrdit světový unikát této lokality. ČTK to řekl Vilém Jurek z ekologického sdružení Rezekvítek, které se o rezervaci dlouhodobě stará. Rezervaci letos hlídají dobrovolníci, aby lidé květy neničili. Podle letitých odhadů na 12 hektarech roste 50.000 až 60.000 trsů konikleců.

Koniklece v rezervaci po roce znovu začínají vykvétat, letos oproti loňsku o něco později. Největší rozkvět se ještě očekává, odkvétat by pak měly někdy v první polovině dubna.

Sčítat je podle Jurky budou odborníci z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. "Bude to na základě počítačových analýz. Mělo by to být přesné, hodnota už bude vypovídající," uvedl Jurek. Záznamy o počtu konikleců jsou podle něj letité, snad 15 až 20 let. Za tu dobu se podle něj plocha, kde koniklece kvetou, posunula. Dnes jsou i v místech, kde před lety podle tehdejších nákresů nebyly. Naopak už nejsou tam, kde kvetly, především kvůli tomu, že je lidé sešlapali, uvedl Jurek.

Ochránci přírody zjišťovali, zda někde ve světě existuje lokalita, kde by konikleců kvetlo více. Žádné se ale nedopátrali. Koniklece na Kamenném vrchu letos hlídají dobrovolníci, aby lidé květy zbytečně neničili. Do rezervace jich totiž míří i kvůli omezení pohybu v době koronavirové pandemie podstatně více než obvykle a vyšlapávají si nové stezky. Jurek už dříve uvedl, že koniklece jsou ve vážném ohrožení. "Pokud se situace nezmění, tak se může stát, že o koniklece, nebo jejich podstatnou část, do pár let přijdeme," upozornil.

Přírodní rezervace Kamenný vrch na pomezí brněnských čtvrtí Nový Lískovec a Kohoutovice slavila před třemi lety čtyřicet let od vyhlášení. Je jednou z mála typických stepních oblastí, vzácných konikleců v ní každé jaro vykvétají desetitisíce. Koniklec velkokvětý je bezmála 30 centimetrů vysoká rostlina, jejíž květy jsou hustě pokryty bělavými chloupky, takže vypadají jako sametové. Rezervace je volně přístupná. Ekologové ale opakovaně vyzývají všechny, kteří ji navštíví, aby se chovali šetrně k přírodě.