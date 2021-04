Konec Blatného komplikuje restart sportu, dnes se jednat nebude

Praha - Dnešní odvolání ministra zdravotnictví Jana Blatného komplikuje snahy o obnovení amatérského sportu. Kvůli němu se totiž neuskuteční dnešní plánovaná schůzka předsedy Národní sportovní agentury Milana Hniličky na ministerstvu zdravotnictví, kde se mělo jednat zejména o podmínkách restartu sportu. V první fázi se to mělo týkat venkovních tréninků dětí a mládeže. Schůzka se uskuteční až s novým ministrem Petrem Arenbergerem, kterého dnes jmenoval prezident Miloš Zeman.

Sportovní prostředí vkládalo do dneška velké naděje. Doufalo, že by se mohly děti vrátit nejen do škol, ale i na sportoviště. To se ale odkládá. "Měli jsme dnes s ministrem zdravotnictví jednat o restartu sportu, který jsme připravili. Jednání se bohužel z objektivních důvodů neuskuteční a děláme maximum pro to, abychom se s novým ministrem sešli co nejdříve, protože situace v amatérském, zejména dětském sportu je skutečně alarmující a nesnese odkladu," uvedl Hnilička pro ČTK.

Nyní už bývalý ministr Blatný nebyl organizovaným sportovním aktivitám nakloněn. Minulý týden, kdy se debata znovu intenzivně rozhořela, vzkázal, že děti si mohou chodit zaběhat do lesa a míchání členů různých školních kolektivů na sportovních trénincích je nežádoucí. Jaký bude postoj nového šéfa úřadu, není jasné. Národní sportovní agentura věří, že to zjistí brzy. "Jsme již domluveni se sekretariátem ministerstva zdravotnictví, že náhradní schůzka ohledně restartu sportu se uskuteční s novým ministrem co nejdříve," uvedl její mluvčí Jakub Večerka.

K neprodlenému otevření českého mládežnického sportu vyzval i Český olympijský výbor (ČOV). Podpořil výzvu k bezpečnému spuštění bezkontaktních tréninků venku, která vychází z manuálu navrhovaného NSA. Zástupci sportovních svazů jsou přesvědčeni, že tréninky pod širým nebem v desetičlenných skupinách s testováním a dodržováním rozestupů nejsou rizikové. Jejich povolení pro děti a mládež do 19 let by naopak mohlo snížit počet lidí, kteří nyní živelně sportují ve skupinách.

Česko je s absolutním zákazem amatérského sportu včetně toho mládežnického výjimkou. "Snad žádná jiná civilizovaná země nepostupovala způsobem, že na tak dlouho plošně zakázala aktivitu, která při správné kontrole není riziková a naopak pomáhá pandemii zvládat. Trénink mládeže je pro zdraví národa zásadní činnost, která v naprosté většině normálních zemí funguje i v době, kdy platí tvrdá opatření," upozornili iniciátoři výzvy, kterou podpořily všechny střešní sportovní organizace.

Mladé sportovce to poškozuje nejen fyzicky, ale i psychicky. Kluby se obávají, že řada z nich ztratí zájem o pokračování v aktivním sportu dřív, než vláda restrikce uvolní. "Některé mluví s obavami o tom, že více než polovina dětí může s organizovaným sportem skončit. Asi si všichni dokážeme představit, jak drastický dopad by to mělo nejen na sport, ale také na zdraví celé společnosti. Pokud budeme otálet, také už nemusí být pro koho český mládežnický sport otevřít," uvedl v tiskové zprávě předseda Českého florbalu Filip Šuman.