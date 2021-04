Komunisté v Nymburku rozhodnou, kdo je povede do voleb

Nymburk - Komunisté dnes v Nymburku rozhodnou, zda je do říjnových sněmovních voleb povede dosavadní předseda Vojtěch Filip. Část strany žádá změnu. Předseda zatím neoznámil, zda po 15 letech z čela KSČM odejde. Ústřední výbor, který čítá 90 členů, potvrdí s konečnou platností také kandidátky a program, se kterým do hlasování o složení dolní parlamentní komory strana půjde. Komunisté v úterý rozvázali smlouvu, na jejímž základě podporovali menšinový kabinet ANO a ČSSD, podle volebních modelů strana osciluje kolem pětiprocentní hranice potřebné pro vstup do Sněmovny. Komunisté tak mohou na podzim zmizet z vysoké politiky.

O změně vedení bude široké vedení hlasovat na žádost části strany. V případě, že Filip rezignuje, bude ke zvolení jeho nástupce třeba prostá většina hlasů. K odvolání dosavadního předsedy bude třeba dvou třetin hlasů stejně jako ke zvolení nového. Stejná pravidla budou platit i pro volbu zbytku předsednictva. Před hlasováním o požadavku na změnu vedení bude ÚV rozhodovat o kandidátkách, přičemž největší diskuse se čeká kvůli neochotě ústecké regionální organizace zařadit do čela volební listiny místopředsedkyni sněmovního klubu Hanu Aulickou Jírovcovou. Spor přičítají komentátoři souboji mezi stranickými konzervativci a mladším liberálním křídlem strany.

Výzvu ke kandidatuře na nejvyšší stranickou funkci do minulého týdne podle prvního místopředsedy Petra Šimůnka písemně přijalo osm straníků, mezi nimi dlouhodobí Filipovi vyzyvatelé europoslankyně Kateřina Konečná a Josef Skála z konzervativní části strany. Podle Hospodářských novin se Skála ale do Nymburka ani nechystá. Jednání se odehraje tři roky po sjezdu, na kterém v Nymburku Filip funkci obhájil po rezignaci související s prohrou komunistů ve sněmovních volbách 2017. Uspěl tehdy jako zastánce spolupráce komunistů s hnutím ANO Andreje Babiše. V čele komunistů stojí Filip od října 2005, kdy vystřídal Miroslava Grebeníčka. Tehdy se výměna stala mimo sjezd, Grebeníček rezignoval při jednání ústředního výboru, během jeho jednání ho nahradil tehdejší místopředseda strany Filip.