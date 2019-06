Komunisté trvají na snížení schodku rozpočtu 2020 na 30 mld. Kč

Praha - Komunisté trvají na snížení schodku státního rozpočtu pro příští rok na 30 miliard korun. V diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekla předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM). Ministerstvo financí počítá stejně jako letos v roce 2020 se schodkem 40 miliard korun, o změně neuvažuje. Komunisté pomohli vládě ANO a ČSSD schválit rozpočet pro rok 2019 a tolerují vládní koalici.

"Minus 40 miliard korun je pro nás těžko akceptovatelné," řekla k návrhu hospodaření státu v příštím roce Vostrá. Připustila, že KSČM je ochotná o věci jednat. O tom, že KSČM bude požadovat, aby plánovaný schodek rozpočtu na rok 2020 nepřekročil 30 miliard korun mluvil už v únoru předseda strany Vojtěch Filip.

"Pokud nebude požadavek splněn, hrozí, že komunisté nepodpoří návrh zákona o státním rozpočtu," uvedl tehdy.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes řekla, že neuvažuje, že by předložila rozpočet pro příští rok s nižším schodkem.

"Neuvažuji o tom. Jsou tady tlaky, samozřejmě. Ráda bych přidala třeba ještě do investic, to by také nebylo vůbec od věci při zpomalující ekonomice," uvedla Schillerová. "Budeme jednat i s komunistickou stranou, která už jednou podpořila náš rozpočet, takže je přirozeným partnerem," dodala.

Parametry rozpočtu na příští rok představila Schillerová s premiérem Andrejem Babišem novinářům v polovině května. Podle ministerstva financí by výdaje státu měly v příštím roce činit 1,594 bilionu Kč a příjmy 1,554 bilionu Kč. Plánovaný schodek by tak byl stejný jako letos.

Učitelé by si měli přilepšit o deset procent a nepedagogové o sedm procent. Ostatním pracovníkům veřejné správy a služeb, jako jsou úředníci, policisté či hasiči, by se měla přidat dvě procenta. Inflace by měla podle resortu financí činit 1,6 procenta.

Na navrhované podobě rozpočtu pro příští rok se neshodla tripartita. Zaměstnavatelům vadí plánovaný schodek 40 miliard Kč. Přidali by na investice do výstavby silnic. Odboráři zase nesouhlasí s růstem platů většiny pracovníků ve veřejném sektoru o dvě procenta a žádají osmiprocentní přidání.

Ministerstvo financí počítá pro příští rok podle dubnových údajů s růstem ekonomiky 2,4 procenta. Další aktualizace bude v červenci. Schillerová dříve uvedla, že kdyby se predikce zlepšila, je ochotna o posílení platů či investic jednat. Vláda musí návrh rozpočtu poslat Sněmovně do konce září.