Komise dnes bude řešit investice do bezpečnosti na železnicích

Praha - Bezpečnost na tuzemských železnicích dnes bude znovu řešit nově sestavená expertní komise. Sejde se podruhé a věnovat by se měla především opatřením a investicím ke zvýšení bezpečnosti v provozu. Komise vznikla před 14 dny v reakci na sérii nehod na kolejích.

Vznik komise inicioval ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Podle něj bylo cílem vytvořit apolitický tým složený z odborníků, který bude fungovat dlouhodobě.

Komisi tvoří 16 lidí, mezi členy jsou zástupci vedení ministerstva dopravy, drážního odboru, Správy železnic, Drážní inspekce, Drážního úřadu, za dopravce vedení Českých drah a ČD Cargo a dále dva zástupci z akademické obce. Komise také komunikuje s odbory. Zasedat má jednou za 14 dnů.

Dnešní jednání by se mělo věnovat investicím do bezpečnosti, které by měly směřovat především do zavádění zabezpečovacího systému ETCS, do kterého chce stát v příštích letech investovat až 20 miliard korun. Dalších deset miliard korun by pak mělo být určeno na zajištění přejezdů, mostů, návěstidel a lokálních tratí.

První zasedání komise mělo podle ministra vymezit základní kroky k posílení bezpečnosti železničního provozu, a to zejména zavedením zabezpečovacího systému ETCS, zabezpečením přejezdů a zajištěním lokálních tratí. Nejvážnější diskuse byla podle ministra kolem lokálních tratí. "Tam jsme vytyčili ten postup tak, že bude ad jedna ohlašovací povinnost, ad dva se budou instalovat na vybraných tratích opětovně návěstidla a za další, a to je asi to nejdůležitější, jsme připraveni okamžitě zahájit investice a zavádění zjednodušeného ETCS," řekl.

V posledních týdnech se na železnici stalo několik velkých nehod. Nejtragičtější byl v červenci střet dvou vlaků na Karlovarsku u Perninku, při kterém zemřeli dva lidé a dalších 24 bylo zraněno. Další tragická nehoda se stala u Českého Brodu, kde v polovině měsíce narazil osobní vlak do zadní části nákladního expresu. Při nehodě zemřel strojvedoucí. Příčiny nehod se zatím vyšetřují, podle předběžných zpráv šlo o lidské chyby.