Kolony u hranic mohou ovlivnit i zásobování v ČR

Kolona kamionů před hraničním přechodem do Polska v Náchodě byla ráno 17. března 2020 dlouhá přibližně 24 kilometrů. Vedla od Náchoda přes Českou Skalici až do Jaroměře (na snímku). Kolony souvisí s opatřeními v boji proti nákaze COVID-19.

Kolona kamionů před hraničním přechodem do Polska v Náchodě byla ráno 17. března 2020 dlouhá přibližně 24 kilometrů. Vedla od Náchoda přes Českou Skalici až do Jaroměře (na snímku). Kolony souvisí s opatřeními v boji proti nákaze COVID-19. ČTK/Taneček David

Praha - Současné problémy u hranic s Polskem a Slovenskem, kde se tvoří mnohakilometrové kolony, mohou v případě delšího trvání ovlivnit rychlost zásobování obchodů a výroben. Fronty totiž způsobují problémy dopravcům, kteří v kolonách mají zablokované řidiče i vozidla. Vyplývá to z informací dopravců pro ČTK. Situace by se však podle nich měla postupně zlepšovat díky dodatečnému otevření některých hraničních přechodů. Obchodníci zatím problémy se zásobováním nezaznamenali.

Od pondělí se u hranic s Polskem tvoří kvůli uzavření hraničních přechodů mnohakilometrové kolony, na některých místech dosahují i 50 kilometrů. Problémy se vyskytují také při cestách na Slovensko. Hranice jsou uzavřeny jako opatření proti šíření koronaviru, zákaz se však nevztahuje na mezinárodní nákladní dopravu.

"Situace dělá dopravcům problémy, mají vozidla a řidiče zablokované v kolonách," uvedl mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix. Připustil, že kvůli tomu se může i zpomalit zásobování v Česku. Kolony podle Felixe navíc dostávají čekající řidiče do velice problematických hygienických podmínek. Dopravci proto apelují na úřady, aby problémy řešily.

Situace se podle Felixe mění každou chvíli. Situace by se měla postupně zlepšovat na cestách do Polska, kde se úřady dohodly na dodatečném otevření tří hraničních přechodů u Královce, Závady a Mikulovic. Ty sice nejsou určeny pro velká nákladní auta, ovšem měli by je více využívat řidiči, kteří jezdí za hranice kvůli práci, čímž by uvolnili místo pro kamiony na dalších přechodech. Situace se naopak komplikuje u hranic se Slovenskem. Felix uvedl, že se tvoří velké kolony například mezi Slovenskem a Maďarskem, což následně způsobuje problémy i při přejezdech česko-slovenských hranic.

Obchodníci zatím problémy se zásobování nepozorují. "V rámci prevence by vláda mohla připravit přednostní odbavení pro dovoz potravin a léků, ale v tuto chvíli by šlo jen o prevenci," uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. Svaz je v neustálém kontaktu se zástupci vlády, kteří podle něho přislíbili případné uvolnění přechodů například u hranic s Německem, kdyby se vyskytly problémy i tam.

Dopravci vítají, že byly na měsíc uvolněny podmínky dodržování dob řízení a odpočinku. "Stejně tak je důležité, aby především v budoucnu při zpětných kontrolách postupovaly úřady velkoryse při posuzování dodržování zákoníku práce, protože v těchto podmínkách, kdy řidiči a dopravci s vypětím všech sil udržují zásobování v chodu a přitom se mnoho hodin posouvají v různých kolonách, nelze všechna pravidla žádným způsobem dodržet," dodal Felix.

Nákladní silniční doprava dostala výjimku v zákazu cestování do zahraničí. Stát tak chce zajistit plynulé zásobování při současné krizi. Vedle toho byl dočasně zrušen i zákaz jízd v neděli.