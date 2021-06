Kolem přehrady v Jablonci v 31 stupních Celsia běhali běžkaři

Jablonec nad Nisou - Kolem přehrady v Jablonci nad Nisou se dnes za tropické teploty mezi lidmi v plavkách proplétali běžkaři v zimním oblečení. Na start 21. ročníku Prasova běhu, který organizátoři označují jako největší lyžařskou událost léta, se postavilo 46 recesistů.

Fotogalerie

"Letos jsou podmínky naprosto ideální, 31 stupňů ve stínu," uvedla pro ČTK emeritní prezidentka závodu Ivana Hancvenclová.

Na start Prasoloppetu se postavili běžkaři v prvorepublikovém oblečení, Superman či družstvo růžových panterek. S maskou a netradičně se sjezdovkami se do závodu vydal muž s přezdívkou Artemis Watts. "Trénoval jsem na Novém Zélandu na písku asi před půlrokem. Věděl jsem, že se chci zúčastnit, tak jsem si tam sehnal lyže a zkoušel tuhle srandu," řekl ČTK s tím, že na startu je poprvé.

Naopak Pavel Morávek je tradiční účastník, dnes startoval posedmnácté. Tentokrát dorazil se synem Filipem. "Musím ho už pomalu začít připravovat. Ještě nemá věk na tenhle závod, to může až v 18, takže má ještě osm let čas," uvedl Morávek. Jeho syn se s ním vydal trasu ještě bez lyží, táhl za sebou alespoň bob s opicí Béďou. Dnešní podmínky považoval Morávek za ideální. "Škoda jen, že fouká nepříjemný studený vítr," dodal.

Dnes nejrychlejším závodníkem byl Petr Šimůnek. Zhruba tříkilometrovou trasu kolem jablonecké přehrady zvládl za 17 minut a 35 vteřin. Cestou si dal jen jednu pitnou přestávku. "Jen vodu, pivo by mě asi zabilo, to si dám teď," řekl ČTK v cíli. Účastnil se potřetí, na Prasův běh má speciální lyže, které používá jen při něm a nijak je neupravoval. "Vytáhl jsem lyže po loňsku. Byly furt dobře připravené, tak jsem říkal - nechám to být, loni jsem byl druhý, předloni první, tak ta forma v nich je. Tak jsem je nechal takhle a jsem zpátky na bedně," pochvaloval si. To samé podle něj platí i pro boty. "Vytáhnout na jeden závod a zase uložit, aby se nerozpadly do dalšího ročníku," řekl.

Na skřípajícím písku nelze využít tradiční skluz na běžkách jako v zimě na sněhu, přesto se Šimůnek v jednom úseku nechal vyhecovat, aby zkusil soupaž. "Jednou jsem se odpíchl, 20 centimetrů popojel, pak byla málem huba, ale snaha byla," uvedl. Vedro na trase označil za hrozné. "A hlavně lidi na vás koukají jak na blázna. Tak nevím, zda nepřijede za chvíli sanitka a všechny nás neodvezou někam do blázince," dodal.