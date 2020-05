Kolem 50 lidí dnes protestovalo proti rozšíření pražského letiště

Praha - Zhruba 50 lidí dnes odpoledne protestovalo před ministerstvem financí proti plánovanému rozšiřování pražského letiště. Protestující při projevech uvedli, že projekt rozšiřování letiště prohloubí klimatické i společenské problémy v metropoli. Vymezili se také proti případné pomoci státu letecké skupině Smartwings Group. Na konci akce byl jeden z organizátorů kvůli posprejování budovy zadržen policií. Letiště v příštích letech plánuje projekty za desítky miliard korun.

Fotogalerie

Demonstraci pořádalo několik organizací v čele s hnutím Extinction Rebellion a pražskými Zelenými. Protestu se zúčastnili také zástupci některých obcí z okolí letiště, které jsou dlouhodobě proti rozšiřování letiště. Starosta Nebušic Viktor Komárek v této souvislosti ČTK řekl, že projekt zhorší životní podmínky v okolních obcích a bude mít i negativní ekologické důsledky. Stát a město by podle protestujících měly využít peníze vyhrazené pro letiště na jiné projekty, například stavbu bytů nebo řešení současné krize.

Spolupředseda Zelených v Praze Vít Masare ČTK řekl, že akce je zahájením dalších plánovaných protestů proti rozšiřování letiště. Jejich součástí by měla být také petice.

Pražské letiště bylo před vypuknutím koronavirové krize na hraně své kapacity. Loni odbavilo rekordních 17,8 milionu cestujících. Letiště proto připravuje několik projektů, které by postupně měly rozšířit kapacity letiště o několik milionů odbavených pasažérů za rok. K těm největším patří rozšíření druhého terminálu za přibližně 16 miliard korun, které by mělo být hotovo do roku 2028. Dalším velkým projektem je stavba paralelní dráhy, která by měla začít v roce 2025. Premiér Andrej Babiš (ANO) loni na podzim uvedl, že v následujících 30 letech by mohlo být do letiště investováno až 55 miliard korun.

V současnosti je ovšem provoz letiště kvůli pandemii koronaviru minimální, většina pravidelných linek totiž byla zrušena. I přesto zatím plánování stavebních projektů nadále pokračuje.