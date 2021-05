Kolektivní sporty se možná 24. května vrátí do hal, v dohledu jsou i soutěže

Praha - Kolektivní sporty mají naději, že se 24. května vrátí do hal. Vláda bude v pondělí projednávat návrh, aby se limit pro sportování uvnitř zvýšil na třicet lidí. Dohodli se na tom předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička a premiér Andrej Babiš na schůzce, které se účastnila i hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Otevření hal pro početnější skupiny by pomohlo nejen kolektivním sportům, ale také některým individuálním, jako je například gymnastika. S povolením třiceti lidí uvnitř by se velikost skupin venku měla zvýšit na 50 lidí. Další uvolnění by mělo následovat znovu po týdnu. Návrh počítá s tím, že by od 31. května mohlo sportovat až sto lidí uvnitř a 200 lidí venku. Zároveň by měly být povoleny amatérské soutěže.

Všechno je podmíněno tím, že se nezhorší epidemiologická situace v Česku. "Když se čísla nakažených nezhorší, v pondělí by takový návrh mohla schválit vláda," napsal na twitter premiér. "Jde hlavně o děti, takže jsem rád, že se dohodli a my se budeme pomalu vracet k normálnímu životu," doplnil.

V amatérském sportu se vládní opatření proti šíření koronaviru zatím uvolňovala pomalu. Vnitřní sportoviště zůstávají pro veřejnost prakticky uzavřena. Aktuálně na nich mohou být maximálně dva sportovci do 18 let plus trenér. Od pondělka 17. května se limit zvýší na deset, ale budou muset být rozděleni do dvojic. Zároveň budou třicetičlenné skupiny venku platit pro organizované tréninky bez ohledu na věk.

Některé kolektivní sporty venku trénují jen obtížně a jejich zástupci upozorňovali, že Česko je v uzavření hal pro všechny včetně talentované mládeže v Evropě ojedinělé. Třeba talentovaní mladí hokejisté ve Finsku, ve Švédsku nebo i v Německu trénovali po celou dobu pandemie a hráli i zápasy. Úplně bez omezení od února funguje mládežnický hokej ve Švýcarsku. Hokejisté od 12 let trénují a hrají i v Rakousku.

Podobná situace je také v basketbale. Všichni konkurenti českých národních týmů různých kategorií dovolili v pandemii trénovat alespoň vybrané mládeži od 15 do 19 let, která je základnou pro seniorskou reprezentaci. Soutěže se střídavě otevíraly a zavíraly podle aktuálního přírůstku nakažených. Čeští hráči tak nabrali ve srovnání s evropskými soupeři výrazné manko. "Dostali jsme se v mládežnických kategoriích do deficitu více než 400 tréninkových jednotek a v nižších desítkách počtu utkání. Tuto ztrátu v některých věkových kategoriích už nikdy nedoženeme," stojí v podkladech pro jednání, které má ČTK k dispozici. Za basketbal se schůzky s premiérem účastnil Michal Ježdík.

Silné zastoupení u jednacího stolu měl hokej reprezentovaný prezidentem svazu Tomášem Králem, bývalým reprezentačním trenérem Slavomírem Lenerem, nynějším svazovým manažerem pro rozvoj ledního hokeje, a hrající legendou Jaromírem Jágrem. Do hokejového výběru z Nagana vedle Jágra a Lenera patří i současný šéf NSA Hnilička, který byl na zlatém olympijském turnaji třetím gólmanem. Výsledek dnešního jednání ho potěšil. "Děkuji panu premiérovi i hlavní hygieničce za vstřícnost při posuzování našich návrhů. Je to pro nás klíčové, že na vládu půjde konkrétní plán obnovení sportu ve vnitřních prostorách a rozjezd amatérských soutěží," uvedl pro ČTK Hnilička.

Výsledek dnešní schůzky ocenil i předseda České unie sportu Miroslav Jansta. "Konečně víme, od kdy se spustí amatérské soutěže venku a na vnitřních sportovištích, i když bychom si je dokázali představit spustit o trochu dříve. Tímto se organizované amatérské sportovní prostředí více nadechne a od června už doufáme, že pojede v normálnějším módu s turnaji, zápasy a s dalšími sportovními akcemi," řekl sportovní funkcionář, který je zároveň předsedou České basketbalové federace.

Schvalování na vládě ale nemusí jít hladce. Je možné, že se k návrhu vyjádří poradní epidemiologická skupina MeSES v čele s Petrem Smejkalem, která se zatím k uvolňování skupinových sportovních aktivit stavěla negativně. Jejími stanovisky se často řídí ministr zdravotnictví Petr Arenberger.