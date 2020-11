Koalice bude jednat o zvýšení přídavků na děti, daních a rozpočtu

Praha - Koalice bude dnes jednat o navýšení přídavků na děti. Politici vládních stan se sice shodli na zvednutí dávky o 26 procent, ale už ne na tom, kolik dětí by ji mělo dostávat. Rozdílné názory mají i na podobu daňových změn. ANO chce debatovat také o tom, proč ČSSD ve sněmovním rozpočtovém výboru nepodpořila doporučení schválit vládou předložený rozpočet na příští rok.

Stát vyplácí domácnostem s příjmem do 2,7násobku životního minima měsíčně přídavek 500, 610 a 700 korun podle věku dítěte. Pokud aspoň jeden z rodičů pracuje, jsou částky o 300 korun vyšší. Podle návrhu by se mělo od ledna poskytovat 630, 770 a 880 korun. V rodinách s pracujícím rodičem by to pak bylo zas o 300 korun víc, tedy 930, 1070 a 1180 korun. Na navýšení je shoda. Není už ale na tom, aby na dávku měly nárok i rodiny s příjmem do 3,4 či 3,6násobku minima. Dávku by tak pobíralo o 250.000 až 350.000 dětí víc, teď ji má 240.000 dětí.

Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) se z přídavku stala chudinská dávka a stát by měl podpořit víc rodin s dětmi. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) na přídavek víc rodin kvůli koronavirové krizi dosáhne a rodiny mají také daňové slevy na děti. Navýšení samotné dávky by ročně vyšlo asi na 0,4 miliardy navíc. Při rozšíření okruhu rodin by bylo potřeba ještě dalších 3,2 či 4,5 miliardy ročně.

Koalice bude debatovat i o daňovém balíčku. ANO prosazuje zrušení superhrubé mzdy a daň z příjmu 15 a u vysokých výdělků 23 procent. Sociální demokraté navrhují 19 a 23 procent a zvýšení daňové slevy na poplatníka z 24.840 na 30.000 korun. Naopak v rozpočtovém výboru nehlasovali pro doporučení, aby Sněmovna vládou připravený rozpočet na příští rok schválila. Návrh neobsahuje rušení superhrubé mzdy.