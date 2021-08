Knechtová a Žbirka připomněli na festivalu filmy Bathory a Fair Play

Poděbrady - Slovenští hudebníci Katarína Knechtová a Miro Žbirka dnes na festivalu Soundtrack svými písněmi připomněli filmy Bathory a Fair Play. Knechtová na svém koncertu zazpívala píseň Muoj Bože, která je inspirovaná středověkými náboženskými žalmy a v textu využívá staroslověnštinu. Na vystoupení Žbirky nechyběla titulní skladba, kterou napsal pro snímek režisérky Andrey Sedláčkové. V přídavku se pak k němu připojila Knechtová v duetu Skúška snov.

Koncerty se konaly pod širým nebem v Centrálním lázeňském parku a sledovaly je stovky diváků nejen pod pódiem, ale i z okolního parku. Vstup na festival je zdarma. Žbirka před vystoupením z rukou ředitele festivalu převzal Cenu festivalu Soundtrack za celoživotní přínos.

Historický snímek Bathory z roku 2008 nabízí pohled na údajnou vražedkyni Alžbětu Báthoryovou očima režiséra Juraje Jakubiska. Zobrazuje ji jako mocnou ženu čelící nepřátelům toužícím po jejím bohatství i vlastním vnitřním běsům. Sportovní drama Fair Play z roku 2014 se odehrává v 80. letech v bývalém Československu. Hlavní hrdince, sprinterce Anně, bez jejího vědomí matka podává anabolické steroidy, protože doufá, že účast na olympijských hrách její dcera využije k emigraci.

Šestý ročník Soundtrack festivalu v Poděbradech otevřela ve čtvrtek swingová show, kterou odehrál Petr Kroutil a jeho Original Vintage Orchestra. Zahajovací večer vyvrcholil filmovou projekcí pohádky režiséra Hynka Bočana S čerty nejsou žerty za doprovodu komorního orchestru.

Novinkou letošního programu jsou velkoformátové filmové projekce hollywoodských filmů na vnější zdi Zámku. Dnes se na projekční ploše objevily snímky Spectre a Piráti na vlnách, sobotní večer nabídne snímky Rocketman a Bohemian Rhapsody. V doprovodném programu v Centrálním lázeňském parku se konají také výstavy nebo aktivity pro děti. Ani letos nechybí Kinobus, který přes den rozezněl hudební program a večer filmové projekce. V Dřevěné pergole je po celou dobu konání festivalu retrospektivní přehlídka velkoformátových fotografií ze života a díla oscarového režiséra Jiřího Menzela.

Sobotní odpolední program zcela ovládnou ženy. Hlavní stage festivalu bude patřit držitelce ceny Anděl Debbi, na dalších scénách vystoupí dívčí kapela Vesna, Sabina Křováková a jazzové uskupení Andělem oceněné Beáty Hlavenkové. Hlavní večerní program bude věnován zejména fanouškům filmové hudby a zazní průřez úspěšnými koncerty z historie festivalu. Během koncertní show The Best of Soundtrack vystoupí skupina Čechomor, zazní Šakalí léta v podání hereckého Bejbyho Martina Dejdara nebo orchestrální soundtrack z herního hitu Kingdom Come: Deliverance.

Festival 29. srpna mimo jiné zakončí Moravia Brass Band složený z třiceti profesionálních hráčů na žesťové nástroje s hosty Annou Julií Slováčkovou a Milanem Peroutkou. Kvůli pandemii covidu-19 byli organizátoři stejně jako loni nuceni program upravit. Hlavní festivalový program, který byl plánován pro rok 2020 a následně pro letošek, organizátoři kompletně přesunuli na 25. až 28. srpen 2022. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.