Klevisová měla obavy, jak čtenáři přijmou její román bez kriminální zápletky

Praha - Dvojnásobná držitelka Ceny Jiřího Marka za nejlepší detektivní knihu roku Michaela Klevisová měla obavy, jak čtenáři přijmou její román Prokletý kraj. Kniha, jejíž děj je na rozdíl od předchozích děl Klevisové bez kriminální zápletky, se však po svém vydání dostala do čela žebříčku nejprodávanějších titulů v České republice. Kriminální zápletka v knize je, ale schází vyšetřování a hlavním hrdinou není policista. Jde o román o zločinu, který je v tomto příběhu jen katalyzátorem události. Klevisová to řekla v rozhovoru s ČTK.

"Knížku bych měla s autogramiádou představit koncem září na knižním veletrhu. Čtenářům bych chtěla povídat zejména o tom, jak se liší práce autora detektivky a práce s historickými prameny, což opravdu není totéž," uvedla.

Autorka detektivní série Drak spí, Kroky vraha, Zlodějka příběhů, Dům na samotě, Sněžný měsíc, Ostrov šedých mnichů nebo Zmizela v mlze v příběhu Prokletý kraj zasazeném do současnosti připomíná okolnosti osidlování Sudet po roce 1945. Téma ji zaujalo při jejích jízdách s maminkou a babičkou na Prachaticko.

"Maminka se dávala do řeči s lidmi, kteří ve vyprávění zmiňovali svůj původ. Slýchaly jsme příběhy z období, o kterém jsem nic nevěděla, o slovenské komunitě žijící v Rumunsku, která skončila v Sudetech. Už před více než deseti lety mě napadlo, že by to byl zajímavý příběh," řekla.

Klevisová děj umístila do fiktivní obce Jelení Hora. "Nechtěla jsem, aby se v knize hledali místní lidé, postavy jsou vymyšlené, stejně jako jejich osudy," podotkla.

Přestože se Klevisová prosadila jako autorka detektivních příběhů, sama knížky toho žánru už nečte. "Četla jsem detektivky do doby, než jsem je začala psát, pak jsem při čtení měla pocit, že pracuju a nebyl to oddych. Také jsem se bála, aby mě to neovlivňovalo při mém psaní," podotkla. "Dokud jsem ještě takové knihy četla, dávala jsem přednost P. D. Jamesové před krutou severskou detektivkou," dodala.

V současné době jsou v žebříčku nejprodávanějších knih vedle Klevisové například tituly Karin Lednické (Šikmý kostel) nebo Aleny Mornštajnové (Listopád). "Přeju jim dobré prodeje, je to důkaz, že lidé čtou na naše řemeslo má budoucnost," řekla Klevisová.

V současné době má Klevisová rozepsané další dvě knihy a doufá, že případná zhoršená pandemická situace nezabrání jejich dokončení. "Kvůli jedné knize potřebuju chodit do archivů a obcházet dobové interiéry, abych nasála atmosféru. A také připravuju něco pro čtenáře, kteří mají rádi detektiva Josefa Bergmana," prozradila.