Klasiku, nové hry i speciální projekty připravují pražské divadelní scény

Praha - Klasické tituly, nové hry domácích autorů i divadelní verzi populárního blogu připravují pražské divadelní scény na začátek nové sezony. Některé z nich pak také chystají tradiční akce, kterými diváky po prázdninách chtějí znovu nalákat do svých hledišť. Národní divadlo připravuje na 4. září na Střeleckém ostrově akci Národní Open air plnou setkání, vystoupení, rozhovorů i dílen. Divadlo Na zábradlí plánuje Vzkříšení sezony, které začne slavnostním přeplaváním Vltavy ze Střeleckého ostrova na Smetanovo nábřeží.

Fanoušci divadla se mohou přijít 6. září odpoledne podívat na náplavku u Smetanova nábřeží nebo se do kolektivního plaveckého výkonu sami zapojit. Po vernisáži kostýmní výtvarnice Sylvy Zimula Hanákové večer završí jedna z prvních repríz nejnovější inscenace Divadla Na zábradlí – Tolstého Vzkříšení. Na novou sezonu divadlo plánuje šest premiér.

Je mezi nimi třeba adaptace korespondence francouzských intelektuálů Michela Houellebecqa a Bernarda-Henriho Lévyho s názvem Veřejní nepřátelé. Další inscenací podle literární předlohy bude adaptace povídek hudebního publicisty Pavla Klusáka s názvem Uvnitř banánu. Literární sféře bude věrná i komorní inscenace Jiřího Jelínka Franz a kavka, která v lednu 2024 připomene i malým divákům osobnost Franze Kafky, od jehož úmrtí uplyne sto let. V březnu se s biografickým materiálem popasuje na Zábradlí Jiří Havelka, který uvede inscenaci věnovanou osobnosti Václava Havla, s níž je Divadlo Na zábradlí spjato.

První česká scéna připravuje na sezonu dvě desítky premiér, na repertoáru tak bude mít 80 inscenací. V říjnu uvede činoherní inscenaci hry Cherry Man, kterou přímo pro Stavovské divadlo napsal Ivan Vyrypajev, jeden z nejzajímavějších ruských režisérů a dramatiků své generace, který nyní žije v Polsku. Činoherní plán Národního divadla se posouvá k aktuálnějším tématům, která více odrážejí pohyby i určitý neklid v současné společnosti.

Autorsky bude zastoupen hlavně středoevropský prostor. Činohra připraví také dramatizaci románu Kateřiny Tučkové Bílá voda, který spisovatelce vynesl Státní cenu za literaturu. Činohra by měla podle dřívějších plánů ND nově hrát ve Státní opeře; ta aktuálně řeší škody způsobené bouřkou. ND se vrátilo co do návštěvnosti do předcovidové doby, Státní opeře však chybí část zahraničních turistů, kteří si více kupovali dražší vstupné na operní představení.

Laterna magika se bude připravovat na zahájení rekonstrukce Nové scény koprodukčním projektem s Divadlem bratří Formanů Ptačí sněm. Druhou premiérou souboru bude divadelní zpracování novely Vítězslava Nezvala Valérie a týden divů.

Švandovo divadlo chystá v příští sezoně pět premiér. Uvede adaptaci klasického románu Anna Karenina, francouzskou komedii Klec bláznů nebo novou českou hru autorky a režisérky Martiny Kinské vyprávějící o nesnadném soužití tří osobností předválečné avantgardy – malířky Toyen, výtvarníka Jindřicha Štyrského a básníka Jindřicha Heislera. Umělecký šéf divadla Martin Františák nadcházející sezonu popisuje jako sezonu odvahy, u zvolených titulů zdůrazňuje nutnost vyjádřit se k realitě a zaujmout k ní postoj. Od 25. května příštího roku Velký sál poprvé rozezní nový písničkový retro muzikál Návrat Krále. Líčí emigraci fiktivního popového idolu na vysněný Západ.

Divadlo na Vinohradech má jako první premiéru sezony naplánovaného na 20. října Moliérova Lakomce, Ungelt své převážně komorní inscenace doplní v listopadu titulem Nadechnout se života. Hru napsal britský dramatik David Hare, který je také autorem hry Skleněný strop uváděné v Ungeltu od roku 2018. V psychologicky vybroušeném dialogu dvou stárnoucích sokyní, milenky a manželky budu hrát Tereza Brodská a Jitka Smutná.

Také až na listopad připravuje novinku na repertoáru Studio Hrdinů, která v režii Jana Horka uvede dramatizaci novely ruského avantgardního autora Daniila Charmse Stařena. S humorem poodhaluje děsivou realitu života v Rusku napříč staletími. Metaforou zla je mrtvá stařena, kterou přes sérií více či méně absurdních pokusů nelze odstranit. Charmsova imaginace poodhaluje strachem svázanou společnost, která žije ze setrvačnosti a přijímá svůj osud s fatální paralýzou, která vede pouze k destrukci. Charmsův výsměch zrůdné sovětské moci je cestou, jak alespoň trochu porozumět pochroumané a tragické ruské duši, uvádějí tvůrci.