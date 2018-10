Praha - Firma KKCG Real Estate koupila na jihozápadě Polska pět průmyslových budov za 41 milionů eur (asi 1,06 miliardy korun). Na stejném území plánuje firma investovat až tři miliardy korun. Společnost to dnes oznámila v tiskové zprávě. V koupených budovách mají pronajaty prostory firmy především z automobilového průmyslu. Nájemní smlouvy jsou na zhruba deset let. KKCG Real Estate patří do investiční skupiny KKCG českého podnikatele Karla Komárka.

"Cílem této prvotní akvizice je, vytvořit v Polsku silné a stabilní portfolio nemovitostí, které slouží zejména průmyslu," sdělil generální ředitel KKCG Real Estate Petr Pujman. "Celkem chceme mít kolem deseti objektů zhruba za tři miliardy korun," doplnil. Deník E15 dnes uvedl, že KKCG Real Estate bude koupi zmíněných pěti budov i další investice financovat z 30 procent z vlastních zdrojů a zbytek pokryje úvěry.

KKCG Real Estate zatím působila hlavně ve výstavbě rezidenčních budov v Praze. Investici do průmyslových objektů společnost zvolila, protože podle ní poskytují zajímavý výnos. Polský trh je navíc atraktivní díky své velikosti, příznivým cenám v porovnání s okolními státy a velkým investicím tamní vlády do rozvoje dopravní sítě, uvedla firma.

KKCG Real Estate má ve skupině KKCG na starosti komerční a rezidenční development a facility management, tedy výstavbu, rozvoj i správu budov. V Praze loni dokončila projekt 50 nízkoenergetických domů v Šáreckém údolí a pracuje na dalším rezidenčním projektu Pomezí v Praze 5. Skupina KKCG působí také v energetice, loteriích či turistice. Spravuje společnosti s celkovou účetní hodnotou asi 5,2 miliardy eur (přes 134 miliard korun).

