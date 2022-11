Kerčský most se vrátí do plného provozu nejdříve v září 2023, tvrdí Londýn

Londýn - Kerčský most mezi okupovaným Krymem a ruskou pevninou, který poničil mohutný výbuch na začátku října, se vrátí do plného provozu nejdříve v září příštího roku. Uvedlo to dnes britské ministerstvo obrany. Výbuch poničil silniční i železniční část mostu a Rusko pracuje na jeho opravě. Poškození této infrastruktury ztížilo pohyb a zásobování ruských jednotek na jihu Ukrajiny.

"Ruské snahy opravit most na Krymu pokračují, je ale nepravděpodobné, že bude v plném provozu dříve než v září roku 2023," uvedlo britské ministerstvo obrany. Podle informací, které dostal ruský prezident Vladimir Putin, práce na opravách silniční části mostu budou způsobovat problémy v dopravě do března. Oprava železniční části je pak nasmlouvaná do září. Ruští činitelé tvrdí, že by se most mohlo podařit opravit dříve.

"Útok na Krymský most narušil logistické dodávky na Krym a na jih Ukrajiny a omezil kapacitu přepravy ruského vojenského vybavení a vojáků," dodal Londýn. Výbuch na Kerčském mostě spolu s útoky na námořní základnu v Sevastopolu dále snížil věrohodnost tvrzení ruských úřadů o vojenských úspěších ve válce s Ukrajinou.

Kerčský most spojuje přes stejnojmennou úžinu ruský Krasnodarský kraj s ukrajinským poloostrovem, který Moskva anektovala v rozporu s mezinárodním právem v roce 2014. Mohutný výbuch, který poškodil silniční i železniční část stavby, mostem otřásl ráno 8. října. Podle Ruska se jednalo o práci ukrajinských tajných služeb, Kreml následně v reakci spustil rozsáhlé raketové útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu i civilní cíle. Kyjev oficiálně zodpovědnost za čin odmítá.