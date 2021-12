Kastelánka Lednice: zápis do UNESCO nám pomohl začít pořádně s rekonstrukcemi

Lednice (Břeclavsko) - Zápis lednicko-valtického areálu na seznam světového dědictví UNESCO byl pro správu lednického zámku velkou událostí. Stal se pádným důvodem pro investice do oprav celého rozlehlého komplexu a přitáhl pozornost turistů z celého světa, řekla ČTK kastelánka zámku Ivana Holásková, která na zámku působí déle než 40 let.

Na zámek nastoupila v roce 1978 se svým manželem, který byl kastelánem před ní, sama se kastelánkou stala v roce 1993. "Když jsme na zámek přišli, byl zchátralý zvenčí i zevnitř. Udržovaly se v podstatě pouze reprezentační sály, ostatní křídla využívala vysoká škola zemědělská, měla v nich ubytovny, menzu, skladiště. Bylo to bezútěšné. Když nám tyto prostory na začátku 90. let předali, byly v dezolátním stavu," popsala Holásková.

O zápisu na seznam světového dědictví UNESCO se začalo mluvit na konci roku 1994, do té doby se správa zámku věnovala hlavně interiérům v přízemí zámku. "Když se začali sjíždět komisaři z UNESCO a pořádaly se tady workshopy, styděla jsem se do morku kostí. Naštěstí všichni chápali, jaká byla minulá doba a také to, že zápis na seznam nám pomůže památku rekonstruovat," dodala kastelánka.

A to se i stalo. Jak návštěvnost zámku rostla, bylo jasné, že zámek si investice zaslouží. Povedlo se zakonzervovat fasádu na severní straně, která byla v nejhorším stavu, kompletní rekonstrukce fasád začala až v roce 2008. "V roce 1999 začala generální rekonstrukce palmového skleníku, to bylo v podstatě za pět minut 12, byly tam špatné nosné sloupy a konstrukce zrezivělá, v roce 2001 jsme vystěhovali z prvního poschodí zemědělské muzeum a zařídili v jeho prostorách knížecí apartmány. Nyní jsou hotové fasády, střechy, skleník, interiéry a vše, co bylo možné, je zpřístupněné veřejnosti. Z původního jednoho malého okruhu jsou čtyři okruhy. Opravený je i minaret a na Janohradě je nová instalace," vypočítává kastelánka.

Kromě zájmu turistů ze vzdálenějších zemí, který zápis do UNESCO přinesl, si lednický zámek našel i věrný mecenáš. "Na své náklady nechal rekonstruovat v kapli presbytář a křížovou cestu, věnoval zámku spoustu zajímavých věcí ze své sbírky starožitností a každý rok nám posílá kamion tulipánových cibulí z Holandska," doplňuje Ivana Holásková.

Práce na obnově zámku ale zdaleka nekončí. Momentálně správa zámku připravuje opravu katakomb pod skleníkem, takzvaného Maurského domku a restaurování soch a váz v zámeckém parku.

Lednický zámek je nejnavštěvovanější památkou na jihu Moravy, před pandemií v roce 2019 jej od ledna do října navštívilo téměř 380.000 návštěvníků. Na seznam světového dědictví UNESCO byl celý lednicko-valtický areál zapsán v roce 1996.