Karviná otočila slezské derby v Opavě a vyhrála 2:1

Opava - Fotbalisté Opavy prohráli ve 2. ligovém kole ve slezském derby s Karvinou 1:2. Po bezbrankové první půli sice domácí celek poslal do vedení Karol Mondek, hosté ale díky trefám Michala Papadopulose a Rajmunda Mikuše otočili skóre. Opava ani podruhé v sezoně nebodovala, naopak Karvinští slaví první vítězství a zůstávají neporaženi.

Opava začala aktivně a Bolek musel zhruba po čtvrthodině hry rychle dopředu, aby byl po průnikové přihrávce Texla u míče dříve než domácí Dordič. Vzápětí Helešic obešel Ndefeho, přihrál Holíkovi, ovšem tomu střela nesedla.

V závěru první půle se z ojedinělé šance málem dostala do vedení Karviná. Qose poslal povedený centr na Papadopulose, po jehož prudké hlavičce míč jen těsně minul pravou tyč opavské brány. Pak se domácí hodně zlobili. Po souboji s Šindelářem totiž ve vápně upadl Dordič, ale rozhodčí Zelinka penaltu neodpískal.

Opava tak udeřila až zkraje druhé půle. Poté co hned ve 46. minutě na Holíkovu přihrávku nedosáhl Řezníček, propadl míč až k číhajícímu Mondekovi, který jej bez potíží dorazil do sítě. Krátce nato autor branky z pravé strany poslal do vápna ostrý centr a Holík hlavou mířil těsně.

Místo druhé branky domácích přišlo vyrovnání. Ndefe po hodině hry vysunul Papadopulose, ten byl u míče rychleji než Harazim a zblízka vypálil pod břevno. Bývalý reprezentant a navrátilec ze zahraničí dal první gól v české lize po více než 11 letech.

O chvíli později mohlo být s domácími ještě hůř. Mondek propadl na polovině hřiště a Mikuš v tandemu s Ndefem unikali sami na Fendricha. Ten ale včasným výběhem zmenšil karvinským hráčům střelecký úhel a následně zlikvidoval ránu Mikuše.

Střídající slovenský záložník se dočkal v 82. minutě, kdy si hlavou šikovně sklepl balon po dlouhém nákopu a prostřelil Fendricha. Karviná v lize zvítězila po 10 zápasech a venku v nejvyšší soutěži naplno bodovala dokonce po 11 utkáních.

Hlasy po utkání:

Radoslav Kováč (asistent trenéra Opavy): "V prvním poločase jsme měli dobré náznaky, ale nedohráli jsme spoustu věcí. Často ztrácíme jednoduché míče, místo abychom šli přímo dopředu. Z mého pohledu jsme měli vytěžit také daleko více z náběhů za obranu. Hlavně mě ale mrzí, že góly dostáváme z nesmyslů. Musíme se ve vápně chovat daleko lépe. V útočné fázi musíme být hladovější. Teď musíme kluky vrátit do pohody."

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "V derby jsme chtěli uspět, i když to bylo těžké. Opava hrála velice dobře. Změnila způsob hry, hrála rychle a aktivně, navíc vedla. Pak jsme přeskupili řady, vyšla nám i střídání. Kluky chválím, že zápas dokázali otočit a získat cenné tři body. Jsme šťastní, že se nám to podařilo."

SFC Opava - MFK Karviná 1:2 (0:0)

Branky: 46. Mondek - 60. Papadopulos, 82. Mikuš. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Hájek - Machálek (video). ŽK: Texl, Mondek, Pikul - Bartošák. Diváci: 1650 (limit 5102 osob na stadionu).

Opava: Fendrich - Harazim, Žídek, Večerka (59. Rychlý) - Mondek, Řezníček (83. Ščudla), Zavadil, Texl (66. Juřena), Helešic (83. Dedič) - Dordič (66. Pikul), Holík. Trenér: Skácel.

Karviná: Bolek - Ndefe, Šindelář, Twardzik, Bartošák - Mangabeira (60. Santos), Hanousek (52. Mikuš) - Smrž (60. Jursa), Ostrák (89. Herc), Qose (89. Janečka) - Papadopulos. Trenér: Jarábek.