Kárný senát se zabývá případem žalobce Solara, jde o osud peněz ve Švýcarsku

Brno - Snížení platu hrozí státnímu zástupci Marku Solarovi, a to kvůli tomu, že české justici zmizel z dosahu milion franků na švýcarském účtu. Podle aktuálního kurzu jde zhruba o 25,5 milionu korun. Solar před lety požádal o zablokování peněz, které mohly pocházet z trestné činnosti. Později už ale podle kárné žaloby nereagoval na opakované přípisy Švýcarů, a ti proto zase peníze odblokovali. Žalobou se dnes začal zabývat kárný senát u Nejvyššího správního soudu.

Solar, jenž působí na Vrchním státním zastupitelství v Praze, vinu popírá. Pošta ze Švýcarska se k němu prý nikdy nedostala a neviděl ji.

Žalobu na Solara podala pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Žádá, aby kárný senát snížil Solarovi plat o 20 procent na jeden rok. Shrnula, že švýcarská prokuratura se od roku 2019 opakovaně ptala, zda nadále trvají důvody pro blokování peněz. Dokonce dvakrát stanovila termín, po kterém peníze uvolní, což nakonec v roce 2021 skutečně udělala. Z Česka totiž nedostala žádnou reakci. Pochybení podle Bradáčové zjistil jiný státní zástupce, který Solara zastupoval po dobu pracovní neschopnosti.

Solar dnes řekl, že byl se Švýcary v pravidelném kontaktu. "Všechny písemnosti, které předchází, jsou mnou vidovány, jsou mnou vyřízeny, nevidím jediný důvod, proč bych nereagoval na čtyřřádkový přípis ze Švýcarské federace," řekl Solar. Poukázal na to, že tehdy už byla v kauze podaná obžaloba, stačilo by tedy odkázat Švýcary na příslušný soud v Hradci Králové. "Vyřídil bych to za pár vteřin," zdůraznil Solar. Proč se k němu přípisy nedostaly, si nedokáže vysvětlit.

Švýcarský účet byl veden na jméno Jiřího Harta, jednoho z aktérů kauzy IT zakázek státního podniku Lesy ČR. V kauze šlo o veřejné soutěže z let 2008 až 2012. Podle vyšetřovatelů byly zakázky předražené o stovky milionů korun a peníze se přes zahraniční účty vracely k obviněným. Okresní soud v Hradci Králové uložil čtyřem lidem loni podmíněné tresty.