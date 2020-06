Karlovy Vary nasadí místo sekaček na trávu stádo ovcí

Karlovy Vary - Lázeňské lesy Karlovy Vary si pořídily stádo ovcí. Bude spásat trávu v těžko přístupných místech ve městě. První lokalitou je třešňový sad u Staré Pražské ulice. ČTK to řekl náměstek primátorky Petr Bursík (ODS).

"Tím, že je to značně ve svahu a údržba by byla značně nákladná, tak se Lázeňské lesy rozhodly, že tam vysadí třicet kusů ovcí, které budou dělat biologické sekačky," uvedl Bursík.

"Je to vlastně zkouška. Pan ředitel lesů s tím přišel, tak jsme se domluvili, že to zkusíme. Pokud se to osvědčí, najdeme podobné plochy, kde se dají tyto biologické sekačky nasadit, tak je tam nasadíme," dodal Bursík.

Karlovy Vary leží v úzkém údolí a mají jak rozsáhlé parkové plochy, tak i lázeňské lesy, které se sice neudržují tak intenzivně jako parky, ale částečná údržba pro zachování zdravotně rekreačního významu je nezbytná. Nevýhodou nasazení ovcí na likvidaci trávy je ale to, že musí být v ohrazeném prostoru.