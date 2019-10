Karlovarský kraj získá pomoc z EU na transformaci regionu

Karlovy Vary - Karlovarský kraj bude jedním z šesti uhelných regionů v zemích Evropské unie, kterým Evropská komise poskytne technickou pomoc s útlumem těžby a změnou hospodářství. O technickou pomoc se ucházelo 41 regionů, z Česka bude Karlovarský kraj jediný, řekla novinářům hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

"Je to obrovský úspěch a je to pro nás obrovská šance. My po dobu dvou let dostaneme technickou pomoc expertů Evropské komise, kteří s námi budou připravovat jednotlivé projekty a nasměrují nás, kde bychom na ně mohli získat finanční zdroje," uvedla hejtmanka.

Cílem dvouleté mise bude vytvořit podmínky pro přechod regionu na nové zdroje energie, zajištění stabilního zásobování domácností teplem, udržení sociální soudržnosti a vznik nových pracovních míst.

Sokolovská uhelná, která v kraji hnědé uhlí těží, má zatím zásoby uhlí při současném objemu těžby asi na 20 let. Jenže zvyšující se ceny emisních povolenek, ale i celkový společenský tlak na útlum využívání fosilních paliv může dobu těžby výrazně zkrátit.

Podle údajů Sokolovské uhelné těžební firma nyní zaměstnává asi 3000 lidí, její dceřiné firmy dalších 1000 a navázané firmy asi 2000 lidí. Počet lidí, které jsou navázané na těžbu a zpracování uhlí v regionu, se tak odhaduje asi na 15.000.

Místostarostu Sokolova a krajského radního Karla Jakobce (ODS) úspěch mezi desítkami jiných regionů mile překvapil. "Když jsme požádali o technickou pomoc, tak jsem tomu nedával šanci ani 50 na 50. Pro budoucnost regionu je to skvělá zpráva, protože nemyslím si, že Evropská unie zvládne transformovat všechny uhelné regiony, které budou transformací procházet, ale dá si záležet alespoň na těch pilotních šesti," řekl Jakobec dnes ČTK.

Hejtmanka Mračková Vildumetzová dnes ocenila pomoc partnerů kraje, ať už šlo i Sokolovskou uhelnou (SUAS), sokolovskou integrovanou střední školu, hospodářskou komoru či vládu. Podporu vyjádřilo kraji i Hnutí Duha. A své nominace se po dohodě ve prospěch Karlovarského kraje vzdaly i ostatní dva uhelné regiony v Česku, Ústecký kraj a Moravskoslezský kraj.

"My máme řadu strategických projektů, které v programu Restart předkládáme vládě. Jde o projekty, které jsou spojené s případným rychlejším útlumem těžby, jde hlavně o energetiku, dodávku tepla, vznik nových pracovních míst a podobně," dodala Mračková Vildumetzová. Předpokládá, že experti budou spolupracovat se samosprávnými celky, ale i soukromými subjekty. Konkrétní podoba spolupráce a pomoci bude ale podle ní teprve předmětem jednání.

Náznakem, kam by se měl kraj postupně ubírat, je připravovaný testovací okruh automobilky BMW, který se má začít stavět příští rok na Podkrušnohorské výsypce u Sokolova. BMW na Sokolovsku přivedla Sokolovská uhelná, která automobilce nabídla své pozemky za nízké ceny a nabídla i další spolupráci. Na rozdíl od firem, které se v průmyslových zónách v kraji zaměřují spíše na práci s nízkou přidanou hodnotou, má BMW lákat naopak vysoce vzdělané odborníky, kteří z kraje dosud odcházeli.

Těžba uhlí v Sokolovské uhelné pánvi začala už v 18. století. Rozmach těžby nastal ale až po dostavbě železnice v druhé polovině 19. století. Původně hlubinné doly a malé lomy později vystřídala těžba ve velkých lomech. Ty však zcela změnily tvář krajiny na Sokolovsku. Nyní se těží jen na velkolomu Jiří, jehož okraj se postupně přibližuje Sokolovu, a v rámci sanace ještě v areálu Medard. Sokolovská uhelná loni vytěžila 6,8 milionu tun uhlí, část z něj ale sama zpracovává.

Pro Karlovarský kraj je těžba uhlí nejdůležitějším hospodářských oborem, na HDP kraje se podílí podle údajů SUAS asi deseti procenty. Kraj se ale vyznačuje zaostalostí za jinými regiony. Je zde vyšší nezaměstnanost, aktuálně 2,5 procenta, kraj má nejhorší vzdělanostní strukturu i nejnižší průměrnou mzdu ze všech krajů.