Kapitán hokejistů Sparty Řepík je na tým hrdý, že se nepoložil

Liberec - Další vydatnou porci krizových okamžiků dokázali v šesté semifinálové bitvě ustát hokejisté Sparty. Po dramatu, které rozhodl stejně jako v pátém utkání až jejich gól v prodloužení, ocenil kapitán Michal Řepík charakter týmu a zdůraznil, jak je na spoluhráče hrdý, že se nevzdali. Sám měl na úspěchu velký podíl, když si při výhře 3:2 připsal tři asistence.

"Jsme strašně rádi, že jsme se takhle do té série vrátili, srovnali na 3:3 a jdeme do sedmého zápasu. Ta situace pro nás nebyla vůbec jednoduchá, prohrávali jsme už 0:3, ale ukázal se charakter našeho týmu," řekl Řepík v on-line rozhovoru s novináři.

"Jsem strašně hrdý na tým, že jsme se nepoložili, šli zápas od zápasu, dali do toho úplně všechno a vynutili si sedmý zápas. Věřili jsme si. Už ten minulý zápas jsme byli pět minut od konce sezony, ale dali jsme vyrovnávací gól a pak to urvali v prodloužení. Dnes jsme zase vedli 2:0 a přišli o náskok po špatných chybách, ale přesto pak vyhrajeme v prodloužení," dodal Řepík.

I když se zdálo, že při vedení 2:0 mají sparťané zápas pod kontrolou, sami tak trochu nabídli domácím doušek živé vody při jejich snížení. Útočník David Tomášek zbytečně fauloval a musel na trestnou lavici. V oslabení to byl právě Řepík, kdo z relativně dobré pozice nedokázal vyhodit kotouč z vlastního obranného pásma.

"Udělali jsme blbý faul, dali nám z toho gól, byli na koni a hned za pár minut nám dali druhý. Tam jsme byli trošku dole, ale naštěstí jsme to dobře ubránili a dostali zápas do prodloužení. V něm měly možnosti oba týmy, domácí měli šance, ale i my jsme se udrželi v pár střídáních na puku a také je tam zavřeli. Pak přišel faul na Rousína, já to sebral, nahrál Koštimu (Košťálkovi) a ten dal krásný a důležitý gól," popsal Řepík.

I když sparťané výrazně vylepšili svou pozici a zároveň si posílili sebevědomí, dobře vědí, že ve své podstatě jsou na tom pořád stejně - už nesmí udělat chybný krok, znamenal by stejně jako v předchozích třech případech konec sezony.

"Uvidíme, jak to bude vypadat v sedmém utkání, ale nedomnívám se, že Liberec bude nějak dole, nebo že by na tom byli psychicky špatně. Mají dobrý tým a jsou tam výborní hráči. Rozhodně si nemůžeme myslet, že jsme nějak na koni. Jdeme do toho s pokoru a budeme se snažit vymáčknout ze sebe všechny zbývající síly. Potom ať vyhraje ten lepší tým," prohlásil Řepík.

"Pro nás je to každopádně fantastické, že jdeme do sedmého zápasu. Musíme do něj jít naplno, nechat tam všechno, věřit si a užít si to. Samozřejmě budeme chtít vyhrát a dovršit ten obrat," dodal kapitán Sparty.