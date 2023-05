Kapitán fotbalistů Slovácka Kadlec prodloužil o rok smlouvu

Uherské Hradiště - Bývalý fotbalový reprezentant Michal Kadlec bude pokračovat v kariéře ve Slovácku. Osmatřicetiletý obránce a kapitán týmu prodloužil s klubem z Uherského Hradiště smlouvu do léta 2024. Slovácko o tom informovalo na webových stránkách.

"Můj fotbalový příběh ještě nekončí a rozhodl jsem se pokračovat i další sezonu. Jsem samozřejmě rád, že mi Slovácko nabídlo smlouvu, a že můžu dělat to, co dělám, dá se říct, celý svůj život," řekl Kadlec, jenž se do mateřského klubu vrátil v létě 2018 a zařadil se k hlavním oporám.

Bývalý hráč pražské Sparty, Leverkusenu a Fenerbahce Istanbul loni pomohl Slovácku k vítězství v domácím poháru, premiérové trofeji v klubové historii, a účasti v podzimní skupině Evropské konferenční ligy.

"Člověk tomu obětuje všechno a s přibývajícím věkem je to složitější, ale argumentů pro bylo daleko víc. Ještě jsem si nedokázal představit, že bych přestal dělat to, co je mým koníčkem, životem, a co miluji," uvedl Kadlec.

"Do toho kabina, kluci, trenérský tým, celé Slovácko, fanoušci. To, jak to bylo nastavené, a jak to funguje poslední roky. Dařilo se nám, vyhráli jsme pohár, zahráli si pohárovou Evropu a všechno to převážilo k tomu, že jsem si řekl, že další rok ještě přidám," dodal krajní bek a později stoper.

Kadlec v české nejvyšší soutěži odehrál 296 zápasů, vstřelil 13 branek a přidal 18 asistencí.