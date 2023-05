Kapitán Červenka doufá, že ztráta s Lotyši nebude komplikací

Riga - Dvěma ideálními přihrávkami pomohl kapitán českých hokejistů Roman Červenka na mistrovství světa v Rize dvakrát smazat ztrátu proti domácímu Lotyšsku, ale nakonec se tým kouče Kariho Jalonena musel spokojit po úvodních dvou výhrách s bodem. Červenka věří, že zaváhání nebude stát české mužstvo dobrou pozici pro play off.

"Zbývají čtyři zápasy. Doufám, že to žádná komplikace není. Můžeme si to uhrát sami, ale i prohrát. Bude záležet jen na nás," řekl Červenka novinářům před zápasy se Slovinskem, Norskem, Švýcarskem a Kanadou.

Lotyši, kteří měli v utkání střeleckou převahu v poměru 35:25, rozhodli v nastavení o vítězství 4:3 v prodloužení a v 19. utkání v českou reprezentací poprvé vyhráli. Český tým ve třetím duelu ve čtyřech dnech nedokázal na navázat na páteční výhru nad Slovenskem (3:2) a nedělní vítězství nad Kazachstánem (5:1).

Červenka po utkání důvody porážky těžko hledal. "Chvíli nám trvalo, než jsme se po nedělním zápase rozjeli, postupem času to ale začalo jít. Gólem na 2:2 jsme se dostali zpátky do hry, jenže pak jsme smolnou vlastní tečí dostali třetí gól. Nebylo to ono a druhá věc je, že Lotyši hráli dobře. Výborně bránili, byli silní v soubojích a nám tak nešly nohy, abychom se ze soubojů rychle dostávali s pukem," prohlásil Červenka.

V polovině utkání připravil gól na 2:2 pro Dominika Kubalíka a v čase 56:58 také branku na 3:3 pro obránce Michala Kempného. Věřil, že Češi zápas otočí. "Jednou tam zahráli rukou v brankovišti, ale asi puk jenom posunul a nepřikryl. Věřili jsme si. Lepší bod než žádný, ale chtěli jsme vyhrát. I v prodloužení," řekl Červenka. "Beru to, jak to je. Teď už s tím nic neuděláme. Nebyl to z naší strany ideální zápas. Lotyši hráli dobře a my na ně nenašli recept. A když už jsme se dostali do zápasu, zase dali šťastný gól."

Při absenci zraněného centra Filipa Chytila se do elitní formace k němu s Kubalíkovi zařadil Lukáš Sedlák. "Lukáš je super hráč, pracuje pro tým i pro nás. Dneska nám chybělo víc energie a nohy po včerejšku. Lotyši měli sil dost, což ale není omluva. Zápas jsme mohli zvládnout, ale holt musíme vzít bod," uvedl Červenka.

Český tým má před sebou dva volné dny a ve čtvrtek jej čeká souboj se Slovinskem. "I zbytek skupiny bude náročný a musíme se na to připravit," řekl nejproduktivnější hráč minulého šampionátu v Tampere a Helsinkách. Pauzu vítá. "Samozřejmě, že jsem rád, ale raději bych byl, kdybychom měli devět bodů nebo minimálně osm. Dva volné dny by chutnaly víc. Musíme to vzít jako realitu a jedeme dál," řekl sedmatřicetiletý útočník.

