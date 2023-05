Hokejisté podlehli na MS Lotyšsku 3:4 v prodloužení a utrpěli první ztrátu

Riga - Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa v Rize s domácím Lotyšskem 3:4 v prodloužení a ve třetím utkání na turnaji utrpěli první ztrátu. Soupeř naopak po úvodních dvou porážkách poprvé bodoval díky historickému vítězství. V předchozích 18 vzájemných utkáních za dobu samostatné české reprezentace uhráli Lotyši jen jednu remízu, kterou vybojovali na MS v roce 2006 také v Riga Aréně po výsledku 1:1.

Český tým se ujal vedení v 9. minutě díky gólu obránce Davida Němečka, ale v úvodu druhé třetiny otočili stav během 62 sekund Rihards Bukarts s Martinšem Dzierkalsem. V polovině utkání sice vyrovnal Dominik Kubalík, ale ve 36. minutě vrátil Lotyšsku vedení kladenský obránce Oskars Cibulskis. V čase 56:58 poslal Michal Kempný zápas do prodloužení, které rozhodl 44 sekund před koncem Oskars Batna.

Další zápas v základní skupině B sehraje český tým ve čtvrtek od 15:20 SELČ proti Slovinsku.

Do první šance se dostal ve 4. minutě lotyšský kapitán Daugavinš, který se ocitl sám před Hrubcem, ale ztroskotal na pravém betonu českého gólmana. Další pokus vyslal Dzierkals. Šilovse prověřil z ojedinělého pokusu Košťálek. Na druhé straně se dostali ke střelám Abols a opět Daugavinš, ale v čase 8:25 se radovali Češi. Z pravého kruhu se trefil k bližší tyči přes Voženílkovu clonu Němeček a oslavil premiérovou branku na velké mezinárodní akci, na které debutuje.

Lotyši se ubránili při Dzierkalsově vyloučení nejdříve při hře ve čtyřech proti třem a pak v pěti proti čtyřem. Dziekals po návratu z trestné lavici mohl jít do úniku, ale přihrávka na něj byla nepřesná a skončila u Hrubce. V závěru první části, kterou Lotyši ovládli v poměru střel na branku 13:4, trefil Tomášek z levého kruhu boční konstrukci branky.

Ve 23. minutě vytěsnil Hrubec ramenem Freibergsovu střelu. Vzápětí už se ale Lotyši dočkali vyrovnání. Rihards Bukarts se od modré čáry od pravého mantinelu trefil přesně k protější tyči. Za 62 sekund tým kouče Harijse Vitolinše vedl. Freibergs při střídání českého mužstva vyslal do protiútoku Dzierkalse a útočník Českých Budějovic vypálil z pravého kruhu do bližšího horního rohu.

Při Kundrátkově vyloučení mohl zvýšit Indrašis, který zamířil z pravého kruhu do boční sítě. V polovině druhé třetiny zužitkovala elitní česká řada svůj nápor a po Červenkově přihrávce prostřelil zblízka Šilovse mezi betony Kubalík a dal třetí branku na turnaji. Při Zbořilově trestu nepřekonal Hrubce z levé strany z úhlu Rihards Bukarts, který trefil spojnici branky. Potom právě on sledoval z trestné lavici, jak Šilovs zlikvidoval Černochovu bekhendovou dorážku.

V úvodu třetí třetiny zahrozil Sedlák tečí Červenkovy přihrávku. Hrubce ohrozil Roberts Bukarts a ve 46. minutě se opět radovali Lotyši. Po vyhraném vhazování vystřelil od modré čáry Cibulskis a Jordán bruslí poslal puk mimo dosah českého gólmana.

Při Abolsově trestu vytěsnil Šilovs vyrážečkou Červenkovu střelu. Potom zahrozil Flek. V 57. minutě se Jalonenův dočkal vyrovnání. Červenka uvolnil na levém kruhu Kempného, který zamířil do odkryté části branky. Lotyši pak ještě ustáli závar po Kundrátkově střele.

V nastavení měli možnosti Černoch a po Sobotkově akci Tomášek. Na druhé straně neuspěl Indrašis. Radovali se nakonec Lotyši a po Jaksově střele v pádu dorazil puk Batna.

Hlasy po utkání:

Kari Jalonen (trenér ČR): "První třetinu jsme nehráli dobře, Lotyšsko bylo mnohem lepší v první i druhé třetině. Ve třetí třetině a v prodloužení jsme hráli, jak bych chtěl. Ale nevím, proč jsme nebojovali a nehráli ve svém tempu. Reagovali jsme neustále pod tlakem. Celkově to byl dobrý zápas, dobrá atmosféra. Dokázali jsme se vrátit do zápasu, ukázali jsme charakter. Měli jsme šance v prodloužení, oni jednu a proměnili. Doufám, že to pro nás bude důležitý bod, až dohrajeme poslední zápas."

Roman Červenka (kapitán ČR): "Chvíli nám trvalo, než jsme se po nedělním zápase rozjeli, postupem času to ale začalo jít. Gólem na 2:2 jsme se dostali zpátky do hry, jenže pak jsme smolnou vlastní tečí dostali třetí gól. Nebylo to ono a druhá věc je, že Lotyši hráli dobře. Výborně bránili, byli silní v soubojích a nám tak nešly nohy, abychom se ze soubojů rychle dostávali s pukem. Beru to, jak to je. Teď už s tím nic neuděláme. Nebyl to z naší strany ideální zápas. Lotyši hráli dobře a my na ně nenašli recept. A když už jsme se dostali do zápasu, zase dali šťastný gól."

Šimon Hrubec (brankář ČR): "Teď se mi to hrozně těžce hodnotí, prohra v prodloužení... Já mám hroznou radost, že jsme vyrovnali. Při hře tři na tři měly šance oba týmy a oni byli šťastnější. Oni hráli doma, hnali je fanoušci, oni museli. Ale my jsme zápas nepodcenili. Chtěli jsme urvat tři body a vyhrát. Ne vždycky se to podaří."

David Němeček (obránce ČR, autor branky na 1:0): "Věděli jsme, že Lotyši nevyhráli zatím ani jeden zápas a že bude plná hala, která je bude hnát. To se taky potvrdilo. Vletěli na nás. Začátek zápasu byl opravdu těžký, Lotyši byli trošku lepší v osobních soubojích i bruslařsky. Ve druhé třetině jsme se nadechli, za vyrovnaného stavu jsme inkasovali dvakrát po takové standardní situaci. Prohraná bule v obranném pásmu, třetí gól takový nešťastný, šli jsme do bloku, ztečovalo se to. Dostali jsme se zpátky do zápasu, srovnali, parádní gól. Prodloužení už bylo nedáš - dostaneš. Měli jsme obrovskou šanci, kterou jsme neproměnili. O pár sekund později jsme inkasovali.“

Skupina B (Riga):

Lotyšsko - Česko 4:3 v prodl. (0:1, 2:1, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 23. Rihards Bukarts (Cibulskis, Džerinš), 24. Dzierkals (Freibergs, Balcers), 46. Cibulskis (Andersons, Smirnovs), 65. Batna (Jaks, Dzierkals) - 9. Němeček (O. Beránek, Černoch), 30. D. Kubalík (Červenka, T. Dvořák), 57. Kempný (Červenka, D. Kubalík). Rozhodčí: Heikkinen (Fin.), Hürlimann (Švýc.) - Nothegger (Rak.), Yletyinen (Švéd.). Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 7780.

Sestavy:

Lotyšsko: Šilovs - Balinskis, Zile, Mamčics, Jaks, Čukste, Freibergs, Cibulskis - Daugavinš, Abols, Balcers - Dzierkals, Batna, Roberts Bukarts - Keninš, Smirnovs, Andersons - Indrašis, , Džerinš, Rihards Bukarts. Trenér: Vitolinš.

Česko: Hrubec - Kundrátek, Kempný, Košťálek, T. Dvořák, J. Zbořil, Jordán, Knot, Němeček - D. Kubalík, L. Sedlák, Červenka - M. Kaut, M. Špaček, Smejkal - Tomášek, Sobotka, Flek - O. Beránek, Černoch, D. Voženílek. Trenér: K. Jalonen.

Tabulka:

1. Kanada 3 2 1 0 0 13:3 8 2. Česko 3 2 0 1 0 11:7 7 2. Švýcarsko 2 2 0 0 0 10:0 6 4. Slovensko 3 1 0 1 1 5:6 4 5. Kazachstán 2 0 1 0 1 5:8 2 6. Lotyšsko 3 0 1 0 2 5:11 2 7. Norsko 2 0 0 1 1 3:7 1 8. Slovinsko 2 0 0 0 2 2:12 0