Kandidát na prezidenta Hilšer: Nabízím zkušenost i pohled mladé generace

Praha - Nezávislost na oligarších, zkušenost i pohled mladé generace chce voličům nabídnout prezidentský kandidát Marek Hilšer. Účast ve volbách si chce zajistit díky petičním podpisům voličů. Pokud by jich nestihl získat potřebný počet, požádá o podpis deset senátorů. Hilšer to řekl v rozhovoru ČTK.

"Jsem přesvědčen o tom, že budoucí prezident by měl splňovat několik základních kritérií. Neměl by být jakousi figurkou nebo loutkou zákulisních hráčů či oligarchických klanů, které se přirozeně snaží získat vliv v politice na nejrůznějších úrovních," poznamenal. Pouze nezávislý prezident na "zaběhaných mocenských kruzích" může podle něj opravdu jasně hájit veřejný zájem. Jako kandidát proto nechce podporu velkých finančních skupin a kandidaturu si chce zaplatit pouze z menších příspěvků. Domnívá se, že peníze od velkých sponzorů "kazí politiku" a dostává veřejný zájem do střetu se zájmem soukromým.

Voliče chce také oslovit svou čtyřletou zkušeností ze Senátu. Poznamenal, že v minulé prezidentské volbě, ve které získal téměř devět procent voličských hlasů, mu lidé často vyčítali nezkušenost z reálné politiky. "To už, myslím, odpadlo," podotkl.

Šestačtyřicetiletý Hilšer vyzdvihl i konzistentnost svých názorů. "Lidé mě už mohou mít v tomto ohledu zmapovaného a ví, co ode mne mohou čekat. Nabízím zcela zásadně to, že budu hájit veřejný zájem, tedy zájem občanů před nějakými partikulárními soukromými zájmy nejrůznějších zájmových skupin a lobbistických agentur," řekl. V Senátu se Hilšer věnoval sociálním nebo zdravotnickým otázkám, zabýval se třeba problematikou exekucí. Dlouhodobě také podporuje takzvanou demokratizaci energetiky, kdy každý občan může díky solárním panelům vyrábět elektřinu a přeprodávat ji dalším lidem. Za zásadní považuje také problematiku vymahatelnosti práva, kdy občané nemohou vymoct svá práva na státních úřadech. "To vnímám jako velký problém, který podrývá demokracii jako takovou, protože lidé ztrácí důvěru v systém," zdůraznil.

"Neříkám, že prezident může toto nějak zásadně vyřešit, ale může řadu věcí vypíchnout, zdůraznit, může politickou scénu popohnat k tomu, aby se ty věci řešily a neodkládaly," poznamenal. Hlava státu může podle něj například uspořádat konference nebo o problémech "hlasitě mluvit".

Hilšer vyzdvihl také svou nadstranickost. Pro svou kandidaturu nežádá o podporu žádnou politickou stranu. "Myslím si, že budoucí prezident by měl být nadstranický. A v tomto ohledu je lépe, když nebude žádné politické straně zavázán v tom, že ho podpořila," řekl.

Pro svou kandidaturu sbírá podpisy voličů. Potřebuje jich 50.000. Se sběrem začal v dubnu, objel asi tři desítky míst. Má jeden stánek, u kterého je on sám s dobrovolníky. "Nemám žádný sběračský aparát ve smyslu, že bych platil nějakou agenturu nebo že bych platil lidi, kteří ty podpisy sbírají," uvedl. Komunikaci a přímý kontakt s lidmi považuje za způsob vedení kampaně. Označuje to za náročné a možná méně efektivní, co se týče počtu oslovených lidí, voliči si tak ale podle něj o něm mohou udělat lepší představu.

Hilšer si je vědom toho, že získat potřebný počet podpisů s jedním stánkem je nemožné. Vyzval proto své příznivce, aby mu podpisy pomohli sehnat ve svém okolí. Jako záložní variantu má oslovení senátorů. Potřeboval by jich deset. "Myslím, že by byla škoda, kdyby ta práce, která do toho byla investována, přišla nazmar. Myslím si, že to je i poctivý přístup," řekl.