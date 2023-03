Kancléř Mynář na funkci rezignuje 9. března, poté se chce věnovat rodině

Praha - Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář na svou funkci rezignuje zřejmě ve čtvrtek 9. března dopoledne, tedy v den inaugurace nového prezidenta Petra Pavla. Před rezignací své nástupkyni Janě Vohralíkové předá potřebné dokumenty. Mynář to dnes řekl ČTK. Ještě předtím zřejmě na tiskové konferenci představí výsledky auditu, který se týká hospodaření Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány. Po odchodu z prezidentské kanceláře se nechce Mynář ucházet o žádnou pozici ve státní správě. S prezidentem Milošem Zemanem se plánuje pravidelně potkávat.

Mynář se dohodl s kancléřem Sněmovny Martinem Plíškem a Vohralíkovou, že se ještě jednou příští týden setkají, aby zkontrolovali přípravu inaugurace. Se svou nástupkyní se chce poté ještě jednou sejít a odevzdat jí například předávací protokoly. "Já budu 9. března rezignovat na svou funkci vedoucího Kanceláře prezidenta republiky," řekl. Očekává, že se tak stane ve čtvrtek dopoledne ještě před inaugurací. Na ni se již nechystá. "Budu se podílet v maximální možné míře na zajištění inaugurace, ale moje přítomnost na ní, si myslím, není nutná," uvedl.

Ve funkci chce ještě dořešit audit, který pro prezidentskou kancelář připravila soukromá auditorská společnost. Podle Mynáře byla vybrána na základě výběrového řízení vypsaného v souvislosti s usnesením Nejvyššího kontrolního úřadu, který činnost Kanceláře prezidenta republiky (KPR) kontroloval.

Firma připravila interní audit týkající se "specifické oblasti hospodaření" Správy Pražského hradu a zámku v Lánech. "S těmito závěry jsem byl konfrontován a seznámen, požádal jsem náš interní audit, aby mi k tomu dali své vlastní stanovisko, a samozřejmě i advokátní kancelář, která zastupuje Kancelář prezidenta republiky," uvedl. K výsledkům se také vyjádřilo nové vedení Správy Pražského hradu. Téma by chtěl okomentovat na tiskové konferenci.

Doplnil, že s Vohralíkovou se shodli na tom, že závěry auditorských zpráv i doporučení advokátní kanceláře by mělo analyzovat ještě stávající vedení KPR.

Po odchodu z čela KPR nechce Mynář usilovat o žádné místo ve státní správě. "Není to klišé, za těch deset let jsem se vůbec nevěnoval své rodině, mojí paní a mým dvěma malým dětem," řekl. "Poté, co si odpočinu, chci vysadit a věnovat se převážně rodině," doplnil. Následně si chce najít práci. "Nejsem na tom finančně tak, že bych mohl jít už do důchodu," uvedl.

Se Zemanem by se měl v dalších měsících pravidelně potkávat. "Dohoda zní, že pan prezident bude velmi rád, když se budeme pravidelně navštěvovat, pravidelně se scházet v jeho kanceláři. Nejenom já, ale i nejbližší členové jeho týmu, který kolem něj byl celých deset let," řekl.