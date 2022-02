Kanadští hokejisté na OH vyřadili Čínu, Slovensko zdolalo Němce

Kanadský brankář Matt Tomkins a čínský hokejista Parker Foo v utkání předkola play off na olympijském turnaji v Pekingu, které se hrálo 15. února 2022.

Peking - Kanadští hokejisté zvítězili v předkole play off na olympijských hrách v Pekingu nad domácí Čínou 7:2 a ve čtvrtfinále se utkají ve středu se Švédskem. Slovensko porazilo obhájce olympijského stříbra Německo 4:0, ve čtvrtfinále narazí na nejlepší tým skupinové fáze USA. Dánové zdolali Lotyšsko 3:2 a ve čtvrtfinále je čeká soupeř ze základní skupiny a obhájce triumfu Rusko.

Hokejisté Kanady porazili domácí Čínu 7:2 a ve čtvrtfinále OH je čeká Švédsko Kanadští hokejisté zvítězili v předkole play off na olympijských hrách nad domácí Čínou 7:2 a ve čtvrtfinále se utkají ve středu se Švédskem. K výhře obhájců bronzu z Pchjongčchangu pomohl pěti body za dva góly a tři asistence Adam Tambellini, za účastníka skupiny A divize II mistrovství světa dal obě branky bývalý útočník extraligového Třince Cory Kane.

Kanada, která v neděli na závěr základní skupiny A porazila Čínu 5:0, se se Švédy utká na velké mezinárodní akci poprvé od roku 2017, kdy Seveřané ve finále mistrovství světa v Kolíně nad Rýnem vyhráli 2:1 po samostatných nájezdech. Čína, která má tým poskládaný výhradně ze zástupců z týmu Kunlunu z KHL jen s devíti rodáky z nejlidnatější země světa, 11 hráči pocházejícími z Kanady, čtyřmi ze Spojených států amerických a jedním z Ruska, při premiéře pod pěti kruhy nebodovala a skončila na posledním, dvanáctém místě. Otevřít skóre mohl v čase 4:02 čínský výběr, ale nařízené trestné střílení za Ellisův faul neproměnil Spencer Foo. V 7. minutě se naopak při vyloučení Jing Žu-ti radovali Kanaďané. Střela Tambelliniho se odrazila od tyče k Wealovi, který jej poslal z levého kruhu do odkryté branky. V polovině úvodní části v přesilové hře zvýšil z úhlu opět Weal. Outsider se dočkal snížení v 16. minutě, kdy sebral loňské jedničce draftu NHL Powerovi puk Kane a překonal Tomkinse. Ve 27. minutě Kanaďané využili přesilovku. Přestože Tambellinimu střela nesedla, tak mezi bruslemi Cheliose prošla za záda gólmana O'Briena, který od začátku druhé třetiny nahradil Smithe. Za 123 sekund skóroval Tambellini znovu, poté co proměnil trestné střílení. Ve 33. minutě tečoval Demersovu střelu O'Dell a upravili už na 5:1. Čínský tým zkorigoval stav minutu před koncem druhé části v početní výhodě, kterou využil Kane. V závěru ještě Kanaďané navýšili rozdíl. V čase 55:55 se trefil člen Triple Gold Clubu Eric Staal a 101 sekund před koncem se postaral o čtvrtou využitou přesilovku týmu kouče Claudea Juliena v zápase McBain.

Slovenští hokejisté vyřadili obhájce stříbra Němce, ve čtvrtfinále vyzvou USA

Slovenští hokejisté porazili v předkole play off obhájce stříbrných medailí Němce 4:0. Ve čtvrtfinále narazí na nejlepší tým skupinové fáze USA. Po jedenáctých místech ze Soči a z Pchjongčchangu, kde je právě Američané vyřadili v boji o čtvrtfinále, mají Slováci jistotu, že skončí mezi nejlepší osmičkou.

Svěřenci kanadského kouče Craiga Ramsayho šli do vedení ve 12. minutě, kdy otevřel skóre Libor Hudáček. Ve druhé třetině přidali dva góly v rozmezí 104 sekund další útočníci Peter Cehlárik a Michal Krištof. V samém závěru potvrdil postup zakončením do prázdné branky Marek Hrivík. Čisté konto vychytal díky 21 zákrokům Patrik Rybár.

"Myslím, že těchto šedesát minut patřilo k těm úplně nejlepším zápasům, které jsem kdy odkoučoval," prohlásil sedmdesátiletý Ramsay, jenž dlouhodobě působil v NHL jako hráč i trenér. "Dostávali jsme je pod tlak svou rychlostí a nenechali je hrát tak fyzický hokej, jaký vždy hrají. Rychlost byla naší výhodou," dodal Ramsay.

Slováci byli od začátku nebezpečnějším týmem. V páté minutě jako první vážněji zahrozil Zuzin, brankář Niederberger se však nenechal překvapit. O chvilku později přišla největší šance Němců v úvodním dějství. Krämmer se dostal sám před Rybára, ani on ale se zakončením do bekhendu neuspěl. Ve 12. minutě šel se štěstím do vedení slovenský tým, když za Niederbergerovými zády skončil několikrát tečovaný Hudáčkův pokus. S odpovědí se snažil přispěchat Krämmer, jenže nedal.

Ve druhém dějství byla převaha Slováků ještě výraznější. Na střely mezi tyčky ho opanovali 14:5. Hned v úvodu se sice musel vyznamenat Rybár proti Kahunovi, ale na začátku 28. minuty využil slovenský tým prostor na ledě při hře čtyři na čtyři a po krásné souhře s Gernátem zvýšil Cehlárik.

Už za necelé dvě minuty to bylo 3:0. Těsně po skončení krátké početní výhody dostal mezi kruhy ideálně nabito Krištof a trefil se ranou bez přípravy. Další šance na změnu skóre nevyužili Pföderl a na druhé straně Slafkovský.

"Bylo moc důležité, že jsme navýšili náskok. Myslím, že jsme ve druhé třetině hru opravdu dobře kontrolovali. Pořád můžeme zlepšit hru v přesilovce - ta by mohla být lepší - ale velmi dobře jsme odehráli oslabení a náš gólman chytal skvěle," řekl Cehlárik.

Ve třetí třetině sice Němci přidali, ale nebylo jim to nic platné, protože Slováci pozorně bránili. A když už pustili soupeře do zakončení, vše jistil bezchybný Rybár. Šest minut před koncem jel sám na Niederbergera Regenda, ale nedal. Vzápětí v přesilovce selhal v ideální pozici Takáč. Němci se na dostřel nedostali. V závěru sáhli k dlouhé hře bez gólmana, čehož využil Hrivík a z úhlu trefil prázdnou branku.

Rybár se tak stal prvním slovenským gólmanem, který pod pěti kruhy udržel čisté konto, od Jaroslava Haláka, jenž se podobně zaskvěl ve Vancouveru 2010. "Je krásné vychytat nulu, tím spíš, když přišla v tak důležitém utkání. Musím ale ocenit kluky za jejich práci v obraně a blokování střel," uvedl Rybár.

"Jsme samozřejmě zklamaní. Slováci si zasloužili vyhrát, my jsme za celý zápas nedokázali najít svou hru," přiznal útočník Tom Künhackl. "Soupeř hrál velmi tvrdě a agresivně po celém ledě, vyhrával více soubojů a právě to je cesta, jak vyhrávat hokejové zápasy. Náš výkon během utkání nebyl dostatečně vyrovnaný," dodal Künhackl.

Dánsko porazilo Lotyšsko 3:2 a ve čtvrtfinále narazí na Rusko

Dánští hokejisté zdolali v předkole play off Lotyšsko 3:2 a ve čtvrtfinále je ve středu čeká souboj s obhájcem triumfu z Pchjongčchangu Ruskem. Už postupem mezi nejlepších osm celků dosáhli svěřenci trenéra Heinze Ehlerse historického úspěchu při premiérové účasti pod pěti kruhy. Na mistrovství světa jsou nejlepšími výsledky Dánů 8. místa z let 2010 a 2016, což na olympiádě minimálně vyrovnají a jako šestý nejlepší tým po základních skupinách pravděpodobně i překonají. Dánové v základní skupině B sice s Rusy prohráli 0:2, ale skončili v ní díky výhrám nad českou reprezentací (2:1) i Švýcarskem (5:3) druzí. Nad Lotyši, kteří ve skupině C se Švédskem, Finskem a Slovenskem nezískali ani bod, vedli od 13. minuty po brance Mortena Poulsena. Lotyšský kapitán Lauris Darzinš sice otočil skóre dvěma góly, ale po vyrovnání Juliana Jakobsena rozhodl ve 42. minutě v přesilové hře Markus Lauridsen. Lotyši nastoupili v brance s Kalninšem, jehož ale musel v 8. minutě vystřídat Punnenovs, který v čase 12:02 jako první inkasoval. Lassenovu střelu vyrazil, ale k dorážce se dostal Poulsen, který u levé tyče z úhlu přehodil levý beton gólmana švýcarského Langnau. První přesilovou hru zápasu při Indrašisově trestu Dánové ke zvýšení náskoku nevyužili. V čase 16:23 vyrovnal Darzinš, jenž se po Krastenbergsově přihrávce dostal do úniku a překonal blafákem do forhendu Dahma, přestože se jej ještě snažil atakovat Kristensen. Po 153 sekundách druhé části Lotyši skóre otočili. Při Kristensenově trestu se trefil z pravého kruhu opět Darzinš. Vzápětí mohl zvýšit Rihards Bukarts, ale v úniku blafákem na Dahma nevyzrál a dánský gólman vzápětí zlikvidoval i další brejk soupeře. Lotyši se následně ubránili při Jelisejevsově trestu a sami nevyužili přesilovku při pobytu Olivera Larsena na trestné lavici. V 37. minutě bylo vyrovnáno. Meyer získal v rohu puk, našel na pravém kruhu Jakobsena, který se trefil k protější tyči. Po 12 vteřinách třetí třetiny šel pykat Darzinš a v čase 41:45 využil nabídnutou přesilovku střelou od modré čáry Markus Lauridsen, při které stínil Punnenovsovi před brankou Bau Hansen. Výběru kouče Harijse Vitolinše se nepodařilo odvrátit porážku při vyloučeních Aagaarda a Nicklase Jensena, stav se nezměnil ani při závěrečné power play. Lotyši se na olympiádě představili poprvé od roku 2014, kdy v Soči hráli pod pěti kruhy poprvé čtvrtfinále. Tentokrát končí bez výhry.

Hokejový turnaj mužů na ZOH v Pekingu:

Předkolo play off:

Kanada - Čína 7:2 (2:1, 3:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 7. Weal (Tambellini, Noreau), 10. Weal (E. Staal, Tambellini), 27. Tambellini (Noreau, Weal), 29. Tambellini z trestného střílení, 33. O'Dell (Demers, K. Johnson), 56. E. Staal (McTavish, McBain), 59. McBain (Noreau, Tambellini) - 16. C. Kane (Werek), 39. C. Kane (Lockhart, Chelios). Rozhodčí: Tscherrig (Švýc.), Vikman (Fin.) - Obwegeser (Švýc.), Ondráček (ČR). Vyloučení: 5:9, navíc Ellis (Kan.) 5 min. Využití: 4:1. Diváci: 994.

Kanada: Tomkins - Power, M. Robinson, Wotherspoon, Noreau, Barberio, Demers, Ellis - McBain, E. Staal, McTavish - C. Knight, Tambellini, Weal - Street, O'Dell, K. Johnson - Winnik, Cracknell, Desharnais - Ho-Sang. Trenér: Claude Julien.

Čína: J. Smith (21. O'Brien) - Sproul, J. Chelios, Osipov, Schultz, Fram, Yuen, Čchen C'-meng, Čang Pcheng-fej - S. Foo, Lockhart, P. Foo - C. Kane, Zhong, Čang Ce-sen - Yip, Werek, Wong - Jing Žu-ti, Jen Ťün-čcheng, Jen Žuej-nan. Trenér: Ivano Zanatta.

Slovensko - Německo 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 12. L. Hudáček (K. Pospíšil, Gernát), 28. Cehlárik (Gernát, Hrivík), 29. Krištof (Kňažko, Čerešňák), 58. Hrivík (Cehlárik, Takáč). Rozhodčí: Björk, Nord (oba Švéd.) - Lazarev (Rus.), Nikulainen (Fin.). Vyloučení: 4:4, navíc Wolf (Německo) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 926.

Slovensko: Rybár - Čerešňák, Čajkovský, Rosandič, Marinčin, Kňažko, Gernát, Nemec - Cehlárik, Hrivík, Takáč - Jurčo, L. Hudáček, K. Pospíšil - Kelemen, Krištof, Zuzin - Slafkovský, Miloš Roman, Regenda. Trenér: Craig Ramsay.

Německo: Niederberger - Holzer, Wagner, Brandt, Moritz Müller, Nowak, J. Müller, Bittner, Abeltshauser - Rieder, Kahun, Plachta - Pföderl, Loibl, Noebels - Ehliz, Hager, Tiffels - Kühnhackl, Krämmer, Wolf. Trenér: Toni Söderholm.

Dánsko - Lotyšsko 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Poulsen (Jakobsen, M. Lassen), 37. Jakobsen (Meyer), 42. M. Lauridsen (Boedker, F. Nielsen) - 17. L. Darzinš (Krastenbergs, Cibulskis), 23. L. Darzinš (Balinskis, Krastenbergs). Rozhodčí: Bruggeman (USA), Schrader (Něm.) - McCrank (Kan.), Šišlo (Rus.). Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Diváci: 726.

Dánsko: Dahm - O. Lauridsen, Kristensen, Lassen, M. Lauridsen, Larsen, Nicholas Jensen, Bruggisser - Nicklas Jensen, F. Nielsen, Boedker - Russell, Regin, Storm - Madsen, Meyer, Bau Hansen - Poulsen, Jakobsen, Aagaard. Trenér: Heinz Ehlers.

Lotyšsko: Kalninš (8. Punnenovs) - Cibulskis, Freibergs, Mamčics, Jaks, Balinskis, Zile, A. Kulda - Krastenbergs, Abols, Keninš - L. Darzinš, Daugavinš, Džerinš - Jelisejevs, Indrašis, D. Smirnovs - Dzierkals, Rihards Bukarts, Batna. Trenér: Harijs Vitolinš.