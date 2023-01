Kalus pomohl čtyřmi body k výhře Vítkovic v Brně 5:2

Brno - Hokejisté deváté Komety Brno podlehli v 38. kole extraligy doma druhým Vítkovicím 2:5 a připsali si čtvrtou porážku z posledních pěti zápasů. Ostravané naopak ve stejném počtu utkání čtyřikrát vyhráli a drží se dva body za vedoucími Pardubicemi. Čtyřmi body za gól a tři asistence se zaskvěl útočník Marek Kalus.

První třetina nabídla zajímavou hokejovou podívanou. Fanoušci na tribunách se rozhodně nenudili, především ti Ostravští. Již ve druhé minutě si mohli zakřičet gól, protože se na pravém kruhu zjevil volný Dej a střelou pod vyrážečku překonal Furcha. O necelou minutu později bylo vyrovnáno, Petr Holík si najel taktéž z pravého kruhu a svižnou střelou propálil Stezku.

Mezi třetí a šestou minutou došlo ke střídání brankářů, neboť Furchovi museli kustodi opravit výstroj a nakrátko šel do branky Čiliak. Jakmile však slovenský gólman znovu přepustil místo svému kolegovi, radoval se bombou od modré čáry Robert Bukarts.

Kometa se však velmi rychle dokázala oklepat a znovu vyrovnat. Po Pospíšilově dobré práci u mantinelu obdržel přesný pas mezi kruhy Horký a přesnou střelou nedal Stezkovi šanci.

Pak začaly úřadovat přesilovky. Zatímco Kometa svou nevyužila, Ostravanům vyšly hned dvě v řadě. Nejprve Kalus dostal až příliš mnoho prostoru před Furchem a neomylně zavěsil. A čtyři minuty před koncem si Brňané špatně rozebrali pětici hostů a přenechali naprostou dálnici Kriegerovi, který už to neměl složité.

Druhá třetina nabídla takřka přesný opak té první. Šancí na obou stranách výrazně ubylo, což platilo i o vstřelených brankách. Kometa si sice v úvodních minutách prostřední části vytvořila tlak, ten se jí ale gólem korunovat nepodařilo. V polovině zápasu chybělo Flekovi ke střeleckému úspěchu jen pár centimetrů. Hollandovu dělovku od modré čáry totiž Stezka jen vyrazil a hbitý forvard volný puk z mezikruží poslal jen těsně vedle pravé tyče.

Chvíli nato o sobě dal vědět i čerstvý stříbrný medailista z mistrovství světa dvacítek Šalé. Ten si nejprve u levého mantinelu narazil se Strömbergem a z levého kruhu protáhl Stezku. Ihned poté se ze středního pásma do střelecké pozice dostal sám, ani z osy hřiště ale nedokázal vítkovického gólmana překonat. V samém závěru druhé části pak mohl skórovat Grman, jenž dostal na pravý kruh zpoza branky nabito od Kaluse, z první ale s přičiněním Furcha poslal puk jen do ochranné sítě.

Ve třetí části se dlouho čekalo na šanci, hrál se oboustranně vyrovnaný, ale hlavně neurovnaný hokej. Oba týmy kupily mnoho chyb, jednu udělala ve 47. minutě Kometa, která popáté inkasovala. Nahození Stehlíka vyrazil Furch před sebe, kde byl pozorný Kotala a ten poslal puk do sítě. Zbylé minuty se spíše už jen dohrávaly, Kometa si kromě střel Fleka s Hollandem nic nevypracovala a Vítkovice v poklidu dokráčely pro tři body.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Martinec (Brno): "Chtěli jsme do utkání vstoupit aktivně, dát gól a dostat se do vedení, protože víme, že Vítkovice hrají velmi dobře defenzívě a umějí ucpat střední pásmo. To se nám nepovedlo, byli jsme pořád krok pozadu a bohužel jsme zahráli špatně oslabení, v kterých jsme dostali dva góly, čímž se zápas rozhodl. Ve druhé třetině jsme se nadechli a prvních deset minut jsme dostali soupeře pod tlak, bohužel jsme nevstřelili kontaktní gól a ve třetí třetině už jsme i přes veškerou snahu neměli síly na zdramatizování zápasu."

Radek Philipp (Vítkovice): "Z naší strany to bylo hlavně takticky dobře zvládnuté utkání. Nechtěli jsme soupeře pustit do přesilovek, což se nám dařilo. Sami jsme si dvěma góly v přesilovkách pomohli. Druhá a třetí třetina byly zase velmi dobře takticky zvládnuté od všech hráčů včetně gólmana. Jsme rádi za tři body."

HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera 2:5 (2:4, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 3. Holík (K. Pospíšil, Horký), 7. Horký (K. Pospíšil) - 2. Dej (M. Kalus, Raskob), 6. Roberts Bukarts (Krieger), 12. M. Kalus (Mikuš, Roberts Bukarts), 16. Krieger (Roberts Bukarts), 47. Kotala (M. Kalus, J. Stehlík). Rozhodčí: Jeřábek, Ondráček - Klouček, Zíka. Vyloučení: 4:1. Využití: 0:2. Diváci: 5018.

Brno: D. Furch (3.- 6. Čiliak) - Kundrátek, Kučeřík, Holland, Ščotka, Hrbas, Gulaši, F. Němec - Horký, Holík, K. Pospíšil - Flek, Kollár, Zaťovič - Šalé, Raška, Ondráček - Koblížek, Strömberg, Vincour. Trenér: P. Martinec.

Vítkovice: Stezka - Grman, Mikuš, Raskob, Gewiese, J. Stehlík, Prčík, L. Kovář - Lakatoš, Marosz, L. Krenželok - Lednický, Krieger, Roberts Bukarts - M. Kalus, Dej, Kotala - R. Půček, Chlán, Fridrich. Trenér: Holaň.