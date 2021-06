Kalas už se uzdravil a těší se na Euro, kde se bude cítit skoro jako doma

Praha - Během přípravného kempu v Jižním Tyrolsku měl fotbalista Tomáš Kalas problémy se svalem, nakonec se ale stihl dát do pořádku a v úterý už za českou reprezentaci odehrál domácí vítěznou generálku na mistrovství Evropy proti Albánii. Osmadvacetiletý obránce se v základní skupině, kterou národní tým odehraje v Glasgow a Londýně, bude cítit skoro jako doma, protože působí v druholigovém anglickém Bristolu.

Kalas vynechal páteční přípravný zápas v Itálii (0:4), proti Albánii už ale odehrál celých 90 minut. "Zdravotně jsem v pořádku. Těch 90 minut by bylo těžké zvládnout, kdybych v pořádku nebyl. Podle mě to bylo jen z toho, že jsem najížděl zpět do tréninkového procesu. Měl jsem zatuhlý sval, který povolil. Naštěstí to bylo včas. S Itálií by to byl risk, s Albánií už ne," řekl v on-line rozhovoru Kalas, který se s týmem v Praze chystá na pondělí úvodní zápas na Euru v Glasgow proti Skotsku.

Pokud se nestane nic mimořádného, měl by podle asistenta trenéra Jiřího Chytrého nastoupit v základní sestavě na stoperu spolu s Ondřejem Čelůstkou. "Důvěra je důležitá, ale na hřišti jsme viděli, že je tam spoustu věcí, na kterých se dá ještě zapracovat a vylepšit je. Ať už z hlediska nás obránců nebo celého týmu. To, že jsme byli pochváleni, je sice pěkné. Ale my sami víme, že spoustě situací se dalo zabránit, i tomu gólu. Když na sebe budeme tvrdí a budeme zkoumat veškeré chyby, bude to ještě lepší," prohlásil Kalas.

Základní skupina na britských ostrovech je pro něj ideální. "Pro mě to je asi nejlepší možný los, protože se budu cítit skoro jako doma ve Skotsku a v Anglii. Znám některé hráče z naší ligy, může to být trochu lehčí a můžu ostatním poradit. Ale celkově si nemyslím, že to bude o mnoho jiné, jestli budeme hrát ve Skotsku, v Anglii nebo kdekoliv jinde. Pořád to budou těžké zápasy," konstatoval Kalas.

Euro se bude netradičně hrát v 11 zemích a český tým navíc bude k utkáním létat z Prahy, kde má základnu. "Já na Euru nikdy nebyl. Takže je to pro mě něco jiného, ať je formát turnaje jakýkoliv. Je to něco, proč fotbal hraju. Ale dovedl bych si představit, že kdyby se hrálo jen v jedné zemi a my tam měli kemp, tak by atmosféra byla ještě lepší. Ale nedá se nic dělat. Aspoň jsme doma, máme vše podle našich představ a nemusíme se na nikoho jiného spoléhat," řekl Kalas.

Po úvodním zápase v Glasgow proti Skotsku nastoupí jeho tým 18. června tamtéž proti Chorvatsku a skupinu uzavře za další čtyři dny v Londýně proti Anglii. "Klíčový bude každý duel. I vzhledem k tomu, že se dá postoupit i z třetího místa. První zápas je specifický v tom, že vás může nakopnout do celého turnaje. Mít tři body z prvního zápasu, to by se dýchalo líp. Takže může být o něco klíčovější než ostatní klíčové," dodal olomoucký odchovanec.