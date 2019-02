Jihlava - Kůrovcová kalamita v Česku podle vlastníků lesů přes zimu se sněžením nekončí. Kvůli přebytku poškozeného dřeva jeho cena klesla na polovinu a kdo nemá dlouhodobé odbytové smlouvy, nemá kam prodávat. Lesním podnikům hrozí ztráty, nebudou mít peníze ani na zalesňování, řekl dnes předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) František Kučera na jednání Komory soukromých lesů ve Stříteži u Jihlavy.

Náměstek ministra zemědělství Patrik Mlynář lesníkům slíbil zvýšení podpor. Členové SVOL spravují přes 15 procent lesů v ČR.

"Jestli nepřijde nějaká finanční injekce od státu, tak to bude směřovat k tomu, že některé firmy zkrachují a drobní vlastníci lesa, a to už se dneska děje, budou ty lesy prodávat, " řekl ČTK Kučera. Ministerstvo zemědělství (MZE) sice pro letošek slíbilo zdvojnásobit příspěvky na hospodaření v lesích na 1,15 miliardy Kč, ale ani to podle předsedy nestačí. "My jsme propočítali, že je potřeba minimálně tři miliardy navíc, aby vlastníci lesů mohli provádět práce, které mají, a aby jim nezkrachovalo hospodaření," řekl.

Cena kulatiny poškozené kůrovcem podle Kučery klesla pod 1000 korun za metr krychlový, u vlákninového dřeva na 500 až 550 Kč. Výrobní náklady podle něj ale stouply a pohybují se kolem 450 Kč na metr krychlový dřeva. "Když k tomu připočtete režii, tak se vlastník lesa v hospodaření dostává na nulu," uvedl.

Komora soukromých lesů je kolektivním členem SVOL. V dubnu by se členem SVOL měla oficiálně stát i nově založená komora církevních lesů. SVOL tak bude zastupovat majitele pětiny lesů v zemi.

Nový dotační program, který by umožnil kompenzovat nestátním vlastníkům lesů ztráty vzniklé kůrovcovou kalamitou, podle Mlynáře MZE chystá, peníze pro něj ale zatím schválené nejsou. Program by měl být po dokončení předložen vládě. "S tím, že pan ministr (Miroslav Toman) si půjde říci o částku minimálně tři miliardy korun," řekl. Náměstek mimo jiné uvedl, že státní Lesy ČR hledají možnosti exportu dřeva, MZE podle Mlynáře také požádalo ministerstvo průmyslu o rozšíření podpory na spalování dřevní štěpky.

Podle upřesněných odhadů bylo loni v ČR vytěženo asi 12 milionů metrů krychlových kůrovcového dřeva, uvedl Mlynář. "V letošním roce, byť máme příznivou zimu pro lesnictví, očekáváme, že situace bude minimálně podobná loňskému roku, spíše horší," řekl. Podle nynější predikce by během letoška mohlo přibýt mezi 15 až 20 miliony metrů krychlových kůrovcového dřeva, vývoj ale bude podle náměstka záviset na počasí.

Podle Jana Lubojackého z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti je možné objem kůrovcem napadeného dřeva za rok 2018 vyčíslit na 18 milionů metrů krychlových, protože kromě vytěžené hmoty zůstalo asi šest milionů metrů krychlových dřeva nezpracováno v lesích. Letos podle něj lze očekávat, zvlášť, pokud bude pokračovat suché počasí minulých let, že budou nově napadeny kůrovcem až desítky milionů metrů krychlových smrkových porostů.