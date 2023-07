Kajakářka Nesnídalová vládla na ME slalomářkám do 23 let, Krejčího sesadil Travé

Mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu, 22. července 2023, Bratislava. Lucie Nesnídalová.

Bratislava - Kajakářka Lucie Nesnídalová se stala v Bratislavě mistryní Evropy ve vodním slalomu v kategorii do 23 let. V areálu Čunovo zvítězila ve finále před reprezentační kolegyní a obhájkyní titulu Antonií Galuškovou. Stříbrné medaile dnes získali i Jakub Krejčí, který mezi kajakáři do 23 let nenavázal na tituly z předchozích dvou let, a Olga Samková v juniorkách.

Nesnídalová rozhodla vyrovnaný závod o pouhých 62 setin sekundy. "Trošku mě tu provázely problémy s dýcháním. Je to dlouhodobější záležitost a to teplo tady tomu úplně nepomohlo. S trenérem jsme proto zvolili taktiku, že jsem měla víc volna. Tím pádem jsem byla na závody perfektně odpočinutá a připravená," uvedla evropská šampionka v nahrávce pro média.

Nejrychlejší finalistkou byla Slovenka Zuzana Paňková, ale kvůli dvousekundové penalizaci za dotek branky skončila až za čistě jedoucí trojicí medailistek o pouhou desetinu za bronzem a se ztrátou 1,92 sekundy na vítězku.

Krejčímu, který letos debutuje v seniorské reprezentaci, oplatil loňskou porážku z šampionátu v Českých Budějovicích Miquel Travé. Španělský univerzál a stříbrný medailista z Evropských her na kanoi zvítězil i s trestem za nečistý průjezd brankou. Českého kajakáře po čisté jízdě dělilo od zlata 96 setin.

Také Samková ve finále nechybovala, ale k titulu měla daleko. Stejně jako vloni na jihu Čech ji porazila Němka Paulina Pirrová, tentokrát s náskokem přes tři sekundy.