K paušální dani se dosud přihlásilo 37.493 živnostníků

Praha - K nově zavedené paušální dani se do dnešního rána přihlásilo 37.493 živnostníků. Nejvíce zájemců hlásí finanční úřad pro Prahu, a to 6946, následuje Středočeský kraj s 5252 zájemci a Jihomoravský kraj s 4114 zájemci. Informovalo o tom ministerstvo financí. Rozhodnutí o tom, že bude paušální daň využívat, musí živnostník oznámit finančnímu úřadu do dneška. Další možnost budou mít drobní podnikatelé až příští rok.

Finanční úřady mají dnes kvůli přihlášení k dani prodloužené úřední hodiny. Dnes tak budou finanční úřady otevřeny od osmi do 18 hodin. Drobní podnikatelé mohou oznámit vstup do paušálního režimu nejen osobně na podatelně finančního úřadu, ale také zasláním přes datovou schránku nebo poštou.

Paušální daň je určena pro živnostníky, neplátce DPH s ročními příjmy z podnikání do jednoho milionu korun. Daň zahrnuje odvod na sociální i zdravotní pojištění a daň z příjmů. Pro letošní rok paušální daň činí 5469 korun za měsíc. Z toho 2976 Kč činí platba na důchodové pojištění, 2393 Kč na zdravotní pojištění a 100 korun záloha na daň. Živnostníkům má ušetřit papírování a podle ministerstva financí také odpadne důvod k většině kontrol.

Ministerstvo financí původně očekávalo, že se k dani připojí až 100.000 živnostníků. Aktuálně ovšem úřad čeká, že letos paušální daň využijí řádově desítky tisíc živnostníků.

Podle odborníků je paušální daň nejvýhodnější pro živnostníky s nižším výdajovým paušálem, kteří ale zároveň neuplatňují daňové slevy na děti a manželku. Po přihlášení k paušální dani již nemohou podnikatelé uplatňovat žádné odčitatelné položky, slevy na dani, ani daňová zvýhodnění například na hypotéku nebo životní pojištění.

Podle daňového poradce ze společnosti Bredford Consulting Jana Bonaventury platí, že paušální daň je výhodnější pro kategorie podnikatelů s nižším paušálem, tedy 40 procent, jako například umělce, advokáty nebo lékaře. U nich je hranice výhodnosti asi 350.000 korun a na paušální dani mohou ušetřit více než 100.000 Kč za rok. "Paušální daň je výhodná v zásadě pro ty, kteří platí ročně na daních a pojistném více než 65.000 korun. Nejširší skupinou jsou živnostníci, kteří mají paušál 60 procent. Zde je hranice orientačně 550.000 korun. Dále ovšem záleží na tom, jaké mají odpočty," uvedl.

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda spočítal, že například bezdětný živnostník s ročními tržbami 800.000 korun, který uplatňuje čtyřicetiprocentní paušál, díky přechodu na paušální daň ušetří na odvodech státu 7001 korun měsíčně, tedy 84.012 korun ročně. S jedním dítětem ušetří 5734 korun a se dvěma dětmi 4117 korun.

Podle Bonaventury nemá paušální daň prakticky význam pro zemědělce nebo řemeslníky, kteří využívají 80procentní výdajový paušál.