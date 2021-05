K očkování proti covidu se mohou začít hlásit lidé ve věku 35 až 39 let

Praha - K očkování proti covidu-19 se mohou začít přes web ministerstva zdravotnictví hlásit lidé ve věku 35 až 39 let. Oficiálně mělo být přihlašování spuštěno o půlnoci, v posledních dvou vlnách ale byly registrace uvolněné už asi o hodinu dříve. Vakcínu tak může na základě věku dostat více než 6,6 milionu obyvatel Česka a vybrané profese či chroničtí pacienti. Do čtvrtka se jich podle dat ministerstva zdravotnictví registrovalo nebo už vakcínu dostalo 4,15 milionu, tedy asi 38 procent. K navození kolektivní imunity je třeba očkovat zhruba 70 procent celé populace.

Lidé ve věku 35 až 39 let žije v Česku podle údajů Českého statistického úřadu ze začátku letošního roku asi 763.000. Vakcínu už dostalo asi 87.000 lidí v tomto věku, u 41.000 bylo očkování dokončeno. Od úterní půlnoci by se měla registrace spustit pro dalších pět ročníků od 30 do 34 let.

Do čtvrtka bylo očkováno alespoň jednou dávkou 3,3 milionu osob, což je asi 31 procent, a dokončené očkování má 1,1 milionu, tedy asi 11 procent. Dalších asi 795.000 lidí na podání první dávky nebo možnost rezervovat si termín čeká.