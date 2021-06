K nedožitým 80. narozeninám Jana Vodňanského vychází album Jubileum

Praha - K nedožitým 80. narozeninám textaře, básníka, zpěváka a herce Jana Vodňanského vychází výběrové album s názvem Jubileum. Jde o záznam Vodňanského společných představení s Hanou Navarovou uváděných v pražském Činoherním klubu v novém tisíciletí. Vodňanského autorská spolupráce s Navarovou, původně interpretkou a autorkou v divadle Sklep, započala v 90. letech tvorbou pro děti v podobě dvou alb Splašil se kůň našíř a Popletený svět. Navarová vystřídala Petra Skoumala v pořadech v Činoherním klubu. ČTK o tom za vydavatelství Supraphon informoval Lukáš Kadeřábek.

Humorista Vodňanský zemřel letos 10. března, jeho nedožité osmdesátiny připadají na 19. června."V devadesátých letech minulého století se Jan Vodňanský a Petr Skoumal vraceli rok co rok, jednou za sezónu, do Činoherního klubu s aktualizovaným představením S úsměvem idiota, jímž v roce 1969 právě tam započala jejich 'hvězdná' kariéra. Do Činoherního klubu se Jan Vodňanský vrátil ještě dvakrát i v novém tisíciletí – už se svou novou skladatelkou a jevištní partnerkou Hanou Navarovou. V roce 2006 měl v Činoherním klubu premiéru textappeal – nebo snad jakýsi podivný vaudeville? – S úsměvem bytového jádra a o deset let později to bylo jediné představení k Vodňanského narozeninám – Jubileum. Podařilo se mi tenkrát oba pořady nahrát pro Český rozhlas a montáž z obou je obsahem tohoto alba," vysvětlil vznik a koncept Jubilea publicista Jan Kolář.

Album Kolář sestavil s producentkou Naďou Dvorskou. Vynechali některá průvodní?slova, extempore a jevištní improvizace, říkadla a písně a vybrali nejpůsobivější čísla a písničky.

"Jan se stal mým osobním textařem kolem revoluce. Poté, když jsme začali společně vystupovat, jsem ho jmenovala ještě svým osobním mluvčím, čímž jsem se mohla věnovat hudbě a zpívání, a na to "okecávání" jsem měla právě Jana, a tím jsme se vhodně doplňovali," podotkla Navarová ke společným pořadům.

Vodňanský se narodil 19. června 1941. Vystudoval ekonomiku a organizaci strojní výroby a získal titul inženýr. Zároveň externě vystudoval filozofii a historii. Ve dvojici se Skoumalem bavil publikum od roku 1963 až do začátku 80. let, kdy se dvojice rozpadla těsně předtím, než úřady stihly vydat úplný zákaz jejich společného vystupování. Populární byl zejména jejich celovečerní program v Činoherním klubu S úsměvem idiota. K nejslavnějším písním dvojice patří Jak mi dupou králíci, Mauglí, Maršálové, Ukolébavka pro hysterku, Markýz de Sade, Horké letní odpoledne nebo Králíci pokusný.

Vedle psaní textů založených na absurdním humoru se Vodňanský věnoval také tvorbě pro děti. Jeho verše se například objevily v časopise Mateřídouška. V roce 2019 vydal knížku o své návštěvě u Jiřího Voskovce v New Yorku Hledání ztraceného Voskovce.Vodňanský, který byl signatářem Charty 77, se vyjadřoval i k aktuálním politickým tématům. V roce 2003 podepsal prohlášení S komunisty se nemluví a v roce 2009 se v rozhlasovém dokumentu Král na hrad přihlásil k monarchismu.