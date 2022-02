K hokejové reprezentaci se připojil útočník Špaček, hned bude hrát

Peking - K hokejové reprezentaci na olympijských hrách se den po příletu do Pekingu připojil Michael Špaček. Kouč Filip Pešán tak má k dispozici 22 hráčů do pole a tři brankáře. Čtyřiadvacetiletý útočník švédské Frölundy, který se zdržel v Česku kvůli koronaviru a následným povinným testům, by měl nastoupit již v dnešním zápase proti Rusku.

"Jsem hrozně rád, že jsem tady. Čekání bylo hrozně dlouhé a nebylo to nic příjemného. Teď jsem ale tady a jsem šťastný," řekl Špaček novinářům po dnešním tréninku. "Bylo to náročné. Doufal jsem, že testy mi budou vycházet pozitivně jen dva tři dny a pak se to zlomí. Bylo to ale trošičku delší. Nezbývalo mi nic jiného, než jen čekat a čekat," doplnil.

Špaček se do přípravy národního týmu zapojil na konci ledna. První testy na koronavirus měl negativní, následně jej ale nemoc vyřadila ze hry. "Doufal jsem, že testy mi budou vycházet pozitivně jen dva tři dny a pak se to zlomí. Bylo to ale trošičku delší," řekl pardubický rodák. Jednu chvíli už nevěřil, že do Pekingu odletí. "Pak se ale karta obrátila," oddechl si,

Členové realizačního týmu v dějišti olympijských her několikrát uvedli, že rozhodnutí, zda budou na Špačka dál čekat nebo na soupisku zařadí náhradníka, musí brzy padnout. Tento krok několikrát odložili a počkali, až se hráč uzdraví. "Jsem moc rád, že na mě počkali. Vážím si toho. Nechci říct, že jsem to nečekal, ale mile to překvapí. Moc bych si přál, abych pomohl týmu k úspěchu," řekl.

Národní tým dnes čeká závěrečný zápas v základní skupině B proti Rusku a Špaček by neměl chybět v sestavě. Asistent trenéra Jaroslav Špaček řekl, že by měl nastoupit ve formaci s Matějem Stránským, se kterým v minulosti v reprezentaci hrál. Kdo ze sestavy vypadne, neprozradil.

"Jsem jedině rád, že to dokázal překonat a přijel. Zdraví mu pomohlo. Tým je kompletní, takhle jsme to chtěli od začátku, bohužel to nevyšlo, ale jsem rád, že teď tady je," řekl Jaroslav Špaček.