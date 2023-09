Justici vadí výpadek ve jmenování soudců, spravedlnost kritiku odmítá

Praha/Brno - Představitelé justice kritizují dlouhý výpadek ve jmenování soudců. Nejvyšší soud v dnešní tiskové zprávě poukázal na to, že zhruba stovka soudcovských míst je nyní uvolněná a koncem roku k nim přibude dalších sto. Ministerstvo spravedlnosti kritiku odmítá. Náměstek ministra Karel Dvořák na dotaz ČTK uvedl, že soudců chybí oproti plnému stavu 36. Úřad navíc podle něj do konce roku plánuje další jmenovací etapu.

Nejvyšší soud se o situaci se jmenováním soudců zmínil v souvislosti s úterním zasedáním vrcholných představitelů soudů a státního zastupitelství, takzvané justiční šestky. "Justiční šestka projednávala aktuální palčivá témata justice, zejména dlouhý výpadek ve jmenování nových soudců," napsal.

Zatím poslední jmenování soudců provedl předchozí prezident Miloš Zeman, a to loni v prosinci, kdy před ním složily slib čtyři desítky nováčků v talárech. Letos se zatím jmenování neuskutečnilo.

"Zástupci justice poukázali na to, že jsou již řadu měsíců vybráni uchazeči o soudcovská místa, kteří vzešli z řádných výběrových řízení. Ti jsou připraveni nastoupit na uvolňovaná místa soudců, kterých bude koncem tohoto roku již kolem sta, a dalších sto soudcovských míst je uvolněných v důsledku mateřských dovolených a dlouhodobých pracovních neschopností," pokračoval Nejvyšší soud.

Náměstek Dvořák k tomu podotkl, že aktuálně chybějících 36 soudců je jedno z nejnižších čísel za posledních sedm let. "I přesto nicméně plánujeme uskutečnit do konce letošního roku jednu jmenovací etapu. Ke jmenování navrhneme vyšší počet, než nyní činí rozdíl mezi evidenčním počtem a plánovaným počtem soudců, čímž se aktivně připravujeme na budoucnost a přirozený úbytek," popsal. "Navíc v loňském roce došlo k najmenování tolika soudců, jak bylo jen možné, tedy do plného evidenčního stavu," doplnil.

Dvořák připomněl, že návrh na jmenování soudců musí schválit vláda a že jmenování je pravomocí prezidenta republiky. "Jednání o podrobnostech této jmenovací etapy budou na programu porady pana ministra s předsedy krajských soudů na konci září," uzavřel.

Plánovaný a evidenční (reálný) počet soudců:

Datum Plánovaný počet Evidenční počet Rozdíl 1. leden 2017 3063 3005 -58 1. červenec 2017 3063 3036 -27 1. leden 2018 3063 3012 -51 1. červenec 2018 3063 3000 -63 1. leden 2019 3063 3029 -34 1. červenec 2019 3063 3023 -40 1. leden 2020 3063 3006 -57 1. červenec 2020 3063 3017 -46 1. leden 2021 3063 3007 -56 1. červenec 2021 3063 3018 -45 1. leden 2022 3063 2990 -73 1. červenec 2022 3063 3009 -54 1. leden 2023 3063 3057 -6 1. červenec 2023 3063 3027 -36

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR