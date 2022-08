Jurečka: Příspěvek 5000 Kč na dítě začnou úřady žadatelům vyplácet 24. srpna

Praha - Příspěvek 5000 korun na dítě lidem, kteří o tuto podporu požádali, začnou úřady práce vyplácet 24. srpna. ČTK to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj rodiny s přídavkem na dítě, které peníze dostaly automaticky, už dostaly 1,2 miliardy korun. Ministerstvo uvedlo, že přijalo od pondělka 272.000 žádostí o příspěvek pro 428.000 dětí. Jednorázová dávka je pro rodiny s loňským hrubým příjmem do milionu korun. Vláda jí chce zmírnit dopady zdražování. Výdaje mají činit asi 7,8 miliardy korun.

"Systém žádostí funguje, byť v pondělí bylo několik hodin komplikací. Když se ale podíváme na čísla z tohoto týdne, tak je to velmi slušný objem žádostí. Když to vezmu prakticky, tak máme dnes už 1,2 miliardy na účtech lidí (příjemců přídavků na děti) a počítáme s tím, že po 24. srpnu by se měla rozběhnout výplata žádostí, které začaly chodit od 15. srpna," řekl ministr.

O 5000 korun na dítě je možné žádat on-line, nebo osobně v Czech Pointech na radnicích či krajských úřadech. Lidé elektronicky podali přes portál 230.000 žádostí, upřesnilo ministerstvo. Podle jeho údajů má na dávku nárok celkem asi 1,6 milionu dětí. Z nich asi 240.000 pobírá dětské přídavky.

Jurečka označil vyřizování dávek za "největší počin v oblasti digitalizace" v komunikaci se státem. Resort dlouhodobě sklízel za stav svých systémů a digitalizace kritiku. "Udělali jsme obrovský posun. Co tady nefungovalo roky, tak funguje," je přesvědčen ministr. Zmínil využívání bankovní identity či propojení databází sociální správy a finančních úřadů.

Elektronicky je možné žádat třeba o příspěvek na bydlení či o rodičovskou, od září by se měly přidat přídavky na děti. Podle ministra by se měl digitální systém v příštích dvou letech podle plánů výrazně zjednodušit. Počítá se s propojením s registrem obyvatel či s katastrem nemovitostí. Z údajů by tak mohlo být zřejmé, na jakou pomoc by mohl mít člověk od státu ve své situaci nárok, přiblížil Jurečka.

Někteří experti na sociální problematiku příspěvek kritizují. Podle nich je příliš plošný. Poukazují také na to, že jednorázová podpora rodinám v potížích příliš nepomůže. Doporučovali navýšení dětských přídavků a příspěvků na bydlení. Někteří kritici mluví také o uplácení voličů před podzimními volbami.

"Kdybychom pracovali se současnými systémy, které definují zákony, tak nemáme možnost podpořit třeba středně příjmové. Že by rodiče dětí nad čtyři roky, samoživitelé, samoživitelky mohli dostat nějakou cílenou podporu, tak ta možnost tam není. Je to velmi úzce stropované příjmovou stránkou věci," míní ministr.

Podle expertů vláda ale mohla zákon upravit a prosadit do něj dočasné zvýšení přídavků a příspěvků na bydlení i rozšíření okruhu příjemců, Jurečkův tým se pak mohl soustředit na vylepšení nynějších podpor místo příprav nové jednorázové dávky. Výdaje by navíc byly nižší než u pětitisícového příspěvku, podotýkají odborníci.