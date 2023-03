Jurečka předloží ve druhém pololetí zákon s dřívější penzí pro náročné profese

Praha - Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) chce ve druhém letošním pololetí předložit zákon s úpravou dřívějších penzí pro náročné profese. Pravidla by pak měla v praxi začít platit nejpozději v roce 2025. Jurečka to řekl dnes večer v Praze odborářům svazu KOVO. Podle ministra je v koalici na dřívějších penzích shoda a "doladit" se musí výčet pracovníků i podmínky pro zaměstnavatele. Jednat o tom chce šéf resortu práce a sociálních věcí příští měsíc.

"S ministerstvem zdravotnictví potřebujeme doladit, jak ke kategoriím (pracovníků) přistoupíme. Nebude to jednoduché... Ve druhém pololetí posílám návrh do legislativního procesu. Věci chci uvést do praxe nejpozději v roce 2025," řekl odborářům Jurečka.

Vláda v programovém prohlášení slibuje, že umožní "dřívější odchody do důchodu zaměstnancům v náročných profesích za větší odpovědnosti zaměstnavatelů". Nyní mohou chodit do penze dřív horníci. Od letoška bez snížení penze mohou jít na odpočinek dřív i záchranáři, jejich zaměstnavatelé platí vyšší odvody. Sazba se jim postupně zvyšuje. Podle Jurečky je nutné "doladit" kategorie pracovníků i podmínky pro zaměstnavatele, aby vyšší náklady zvládli. Debatu o nastavení chce ministr vést s odbory i zaměstnavateli příští měsíc.

Pracovníci se do kategorií řadí podle zdravotních rizik kvůli hluku, prachu, chemikáliím, záření, fyzické či psychické zátěži, vedru či tlaku vzduchu. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) dnes novinářům před jednáním vlády řekl, že ministerstvo zdravotnictví plánuje změnit kategorizaci prací podle zdravotních rizik. Kromě profese chce víc zohlednit reálné zdravotní ohrožení. Podle Jurečky se musí stanovit, zda se má dřívější penze týkat jen fyzicky namáhavých prací, nebo i dalších povolání.

Odbory dlouhodobě zavedení dřívějších penzí požadují, a to pro pracovníky dosavadní třetí a čtvrté kategorie. Týkalo by se to zhruba 400.000 lidí. V ČR do roku 1993 existovaly takzvané důchodové kategorie. Ve třetí byla většina zaměstnanců, ve druhé lidé z náročnějších provozů a v první pracovníci z rizikových míst, například horníci. Pro získání penze stačilo ve druhé a první kategorii odpracovat méně let.

Odborový svaz KOVO svolal na 29. března před sídlo vlády protestní akci, nesouhlasí s chystanou důchodovou reformou. Kritizuje plánované zvyšování důchodového věku. Jurečka odboráře dnes ujišťoval, že se uzákonění penzijní věkové hranice na 68 letech nechystá. Uvedl, že reforma není ještě hotová a o nastavení se bude dál jednat.

Podle expertů je důchodový systém neudržitelný. Národní ekonomická rada vlády (NERV) doporučuje zvyšovat důchodový věk, zpomalit valorizace či omezit počet předčasných důchodů. Odborníci s nastavením podmínek dřívějších penzí pro náročné profese ale souhlasí. Radí také investovat do nových technologií a celoživotního vzdělávání, aby lidé rizikové a namáhavé činnosti nemuseli dělat či je nedělali dlouho.