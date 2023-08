Jurásek má poraněný kotník, fotbalové reprezentaci v září nepomůže

Lisabon - Česká fotbalová reprezentace se musí v zářijových zápasech obejít bez obránce Davida Juráska. Třiadvacetiletý hráč si před týdnem při debutu v portugalské lize v dresu Benfiky Lisabon poranil kotník a bude mimo hru tři až čtyři týdny. Trenér Benfiky Roger Schmidt to řekl novinářům před dnešním zápasem 2. kola proti Amadoře.

"David má potíže s vazy v kotníku. Měl by být zpátky po reprezentační pauze. Po zápase to vypadalo hůř, byl to těžký faul," uvedl Schmidt s odkazem na divoký zápas na hřišti Boavisty Porto, kde obhájci titulu dvakrát vedli, ale nakonec prohráli 2:3 gólem z třinácté nastavené minuty. "Měli jsme štěstí, že se v tom zápase zranil jen jeden hráč," dodal německý kouč.

Jurásek, který přišel do Benfiky v červenci z pražské Slavie za 14 milionů eur (asi 334 milionů korun), odehrál přes 90 minut. Angažmá v Lisabonu předtím zahájil triumfem v portugalském Superpoháru.

V reprezentaci debutoval v březnovém utkání proti Polsku. V dalších kvalifikačních zápasech v Moldavsku a na Faerských ostrovech odehrál plný počet minut. Čeští fotbalisté přivítají 7. září v Edenu v boji o Euro 2024 Albánii, o tři dny později sehrají v Budapešti přípravné utkání s Maďarskem.