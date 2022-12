Jsem zdeptaný, bude to dlouho bolet, řekl Kane o vyřazení Anglie na MS

Čtvrtfinálové utkání Anglie - Francie na fotbalovém MS v katarském Chúru, 10. prosince 2022. Spoluhráči utěšují Harryho Kanea (uprostřed) z Anglie poté, co z druhé penalty v utkání přestřelil branku.

Čtvrtfinálové utkání Anglie - Francie na fotbalovém MS v katarském Chúru, 10. prosince 2022. Spoluhráči utěšují Harryho Kanea (uprostřed) z Anglie poté, co z druhé penalty v utkání přestřelil branku. ČTK/AP/Christophe Ena

Chúr (Katar) - Kapitán Harry Kane vzal na sebe zodpovědnost za vyřazení fotbalistů Anglie v sobotním čtvrtfinále mistrovství světa s Francií. První penaltou v utkání s obhájci zlata vyrovnal na 1:1, druhou však neproměnil a úřadující vicemistři Evropy prohráli 1:2. Útočník Tottenhamu po zápase přiznal, že konec na turnaji v Kataru bude dlouho bolet.

"Postavím se k tomu čelem. Samozřejmě to teď bolí a bude to bolet ještě dlouho, ale to je součástí kapitánské funkce. Těžko se s tím smiřuje. Jsem zdeptaný stejně jako tým. Hodně jsme věřili tomu, že bychom mohli na šampionátu dosáhnout něčeho výjimečného, ale rozhodl malý detail, za který jako kapitán přebírám zodpovědnost," citovala Kanea média.

Úřadující mistři světa vedli od 17. minuty po brance Auréliena Tchouaméniho, devět minut po přestávce vyrovnal z penalty Kane. Díky 53. gólu vyrovnal nejlepšího střelce anglické reprezentace Waynea Rooneyho. V 78. minutě však rovněž 53. trefou v národním týmu rozhodl historicky nejlepší francouzský kanonýr Olivier Giroud.

"Vždycky jsem připravený, když v zápase kopu penaltu nebo dvě. Pokaždé mám představu, co chci udělat. První penalta byla skvělá. U druhé jsem to nekopl tak, jak jsem chtěl," prohlásil Kane.

"Musím se s tím naučit žít a přijmout to. Všichni ale na sebe můžeme být hrdí. Co se týče budoucnosti, mužstvo je na tom velmi dobře," řekl devětadvacetiletý lídr Tottenhamu.

Zastal se ho trenér Gareth Southgate. "Vyhráváme a prohráváme jako tým. Nechali jsme si dát dvě branky a neproměnili několik šancí. Kane za nás už dlouho hraje neuvěřitelně a v podobných situacích je velmi spolehlivý. Bez jeho gólů bychom tady ani nebyli," uvedl anglický kouč.