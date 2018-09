Josef Vojáček (vlevo) se ujal 3. září 2018 funkce generálního ředitele státního podniku Lesy České republiky (LČR). Na ředitelství podniku v Hradci Králové jej do funkce uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (vpravo).

Hradec Králové - Josef Vojáček se ujal funkce generálního ředitele státního podniku Lesy České republiky (LČR). Na ředitelství podniku v Hradci Králové jej do funkce uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Dosud byl Vojáček ředitelem Vojenských lesů a statků. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi. Podnik v současné době čelí rozsáhlé kůrovcové kalamitě ve smrkových porostech. O místo ředitele se ve výběrovém řízení ucházelo 11 lidí, Vojáčka doporučila odborná komise.

Vojáček v čele LČR vystřídal Daniela Szóráda, kterého v polovině května odvolal tehdejší ministr Jiří Milek (za ANO) kvůli údajnému zanedbání boje s kůrovcem. Szórád odmítl, že by kvůli jeho řízení podnik likvidaci kůrovcové kalamity nezvládl. Do jmenování Vojáčka podnik z pověření vedl ředitel lesního a vodního hospodářství podniku Tomáš Pospíšil.

Podniku za letošní první pololetí klesl hrubý zisk o 38 procent na 1,77 miliardy korun z 2,88 miliardy korun ve stejném období loni. Důvodem je podle LČR propad cen dřeva, kterého je kvůli kůrovci a živelním kalamitám na trhu velký přebytek.

Tržby Lesů ČR do konce června meziročně klesly o 20 procent na 4,68 miliardy korun. "Pokles tržeb souvisí s dramatickým pádem cen dřeva na středoevropském trhu. Čelíme bezprecedentnímu propadu často až o 60 procent. S tím souvisí i pokles zisku LČR," uvedl podnik. Nárůst těžby dřeva v pololetí o 22 procent na 4,77 milionu metrů krychlových byl odrazem velkých kalamitních těžeb.

Loni Lesům ČR klesl čistý zisk o 26 procent na 3,08 miliardy korun z předloňských 4,16 miliardy korun. Představovalo to nejnižší zisk za posledních sedm let. Snížení zisku Lesy ČR přičetly hlavně poklesu tržeb za dříví o 722 milionů korun a zvýšením tvorby rezerv o 206 milionů korun.

Lesy ČR většinu prací v lesích i prodej dřeva zadávají soukromým firmám prostřednictvím každoročních pětiletých tendrů zhruba pro pětinu území. Největšími obchodními partnery Lesů ČR jsou skupina Uniles z holdingu Agrofert a dále firmy Stora Enso Wood Products Ždírec, Kloboucká lesní, Lesní společnost Ledeč nad Sázavou a Jihozápadní dřevařská.

Kapacity na likvidaci kůrovce budou Lesy ČR hledat i v cizině

Hradec Králové - Kapacity na likvidaci kůrovcové kalamity bude státní podnik Lesy České republiky (LČR) hledat i v zahraničí. Techniku a lidi bude kromě okolních zemí poptávat například v zemích, které kalamitou postižené nejsou, například v pobaltských státech. Novinářům to dnes řekl nový generální ředitel LČR Josef Vojáček. Obchodní model LČR hodlá Vojáček doplnit o další nástroje, aby bylo zadávání prací pružnější.

Lesy ČR podle Vojáčka již oslovují české zastupitelské úřady a inzerují v zahraničním tisku. "Hledají se veškeré možné volné kapacity k tomu, aby se likvidace kalamity zrychlila," řekl. Zdůraznil, že žádná řešení, která by vedla ke konci současného stavu v horizontu měsíců či jednotek let, neexistují. "Je to běh na dlouhou trať," řekl.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) řekl, že Vojáček do čela LČR nastupuje jako krizový manažer. "Má za úkol vyvést Lesy ČR z nelehké situace, z dopadu klimatických změn, jejichž výsledkem je kůrovcová kalamita," řekl ministr. Vojáčkovým úkolem je podle něj také personální a finanční stabilizace podniku.

V obchodním modelu LČR, který je postavený na společném soutěžení těžebních a pěstebních prací a prodeje dřeva, Vojáček podle svých slov revoluci dělat nehodlá. "Obchodní model chci doplnit o další nástroje a vytvořit mix všech možných zákonných způsobů zadávaní veřejných zakázek a odbytu dřevní hmoty, aby je bylo možné kombinovat podle toho, zda jde o kalamitní či nekalamitní období," řekl.

Obchodní model by chtěl například rozšířit o zavedení takzvaných rámcových smluv na těžební a pěstební činnosti. Zadávání prací předem osloveným firmám prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění, hodlá využívat jen v krajním případě, například při větrné kalamitě. Cílem podniku bude i obnova lesa a výchova nových porostů, které budou věkově a druhově pestré a budou tak více odolávat kalamitám.