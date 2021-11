Jihočeský kraj žádá obce, aby omezily akce, senioři mají omezit 10 dnů kontakty

České Budějovice - Jihočeský kraj vyzval seniory, aby příštích deset dnů zásadně omezili své kontakty. Jihočeské obce mají omezit adventní akce. Stát by měl podle kraje připravit legislativní rámec, aby šlo omezit konání akcí v jižních Čechách. Důvodem je, že se zhoršuje covidová pandemie, řekl dnes na mimořádné tiskové konferenci jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Na jihu Čech zatím podle něj nehrozí, že by se museli pacienti s koronavirem převážet do jiného regionu.

"Zátěž jihočeských nemocnic kontinuálně stoupá a v budoucích dnech můžeme očekávat zvyšující se zátěž. Přijali jsme opatření, aby se situace zklidnila," řekl Kuba. O opatřeních dnes rozhodl krizový štáb kraje. Kuba vyzval zejména seniory, aby příštích deset dní zásadně omezili své společenské, pracovní i rodinné kontakty. "Čelíme variantě delta, která je tak extrémně rychle přenosná, že omezení kontaktů a dodržování opatření vás může ochránit od toho, abyste se nenakazili," řekl. Senioři nad 65 let tvoří podle hejtmana na jihu Čech většinu hospitalizovaných s covidem, je jich 290 ze 402 všech hospitalizovaných.

Kraj také vyzval ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) a hlavní hygieničku ČR Pavlu Svrčinovou, aby okamžitě připravili legislativní opatření, podle nichž bude možné omezit konání akcí v Jihočeském kraji. Když budou hygienici rozhodovat, zda akce rušit, a Česko nebude v nouzovém stavu, je to komplikované, i s ohledem na možné kompenzace organizátorům.

V jihočeských nemocnicích je 402 pacientů s koronavirem, o sedm více než v úterý. Na lůžkách JIP a ARO leží 51 lidí s covidem. Nejvíc hospitalizovaných má českobudějovická nemocnice, kde je 184 pacientů. Jihočeští hygienici zaznamenali v úterý večer za předchozích 24 hodin rekordních 1580 nových případů koronaviru. Od začátku pandemie loni na jaře se na jihu Čech prokázala nemoc u 123.786 lidí. Vyléčilo se dosud 107.478 obyvatel kraje. Od loňského března zemřelo na jihu Čech v souvislosti s koronavirem 1891 lidí. Hygienici teď v kraji evidují 14.417 pacientů s covidem.