Jihočech uběhl půlmaraton v Pelhřimově ve sněhu bosý a v šortkách

Pelhřimov - Josef Šálek v Pelhřimově uběhl ve sněhu a mrazu půlmaraton bosý a oblečený pouze v šortkách. Trať dlouhou 21,1 kilometru uběhl za hodinu a 36 minut a tímto časem překonal dosud nejlepší výkon nizozemského otužilce Wima Hofa. "Cítím se skvěle, zima mi není," řekl Šálek hned za cílem. Uvedl, že doufá, že jeho výkon přinese mnohým inspiraci v tom, že i oni mohou pro své zdraví něco udělat.

"Mohu potvrdit jménem pelhřimovské redakce České knihy rekordů, že čas jedna hodina 36 minut a 21 vteřin je novým světovým rekordem. Josef Šálek překonal svého holandského předchůdce," řekl Miroslav Marek z agentury Dobrý den. Hof podle údajů agentury v lednu 2007 uběhl půlmaraton naboso ve sněhu a ledu za dvě hodiny a 16 minut.

Na start se dnes padesátiletý rodák z jihočeského Písku postavil necelé dvě hodiny před polednem, při venkovní teplotě asi minus pět stupňů. Většinu trasy absolvoval po zasněžených cestách v městských sadech, kde vyměřený okruh s délkou 720 metrů oběhl osmadvacetkrát. V cíli hned Šálek poskytoval rozhovory, aniž by se oblékl, novinářům pózoval i vleže na sněhu. Postěžoval si jen na trochu ztuhlá ústa.

Novopečený rekordman uvedl, že ho zajímá překračování různých limitů. Otužovat se začal před 12 lety, nejdřív doma ve sprše. Později se zabýval i chůzí přes žhavé uhlí a skleněné střepy. "Takže jsem vlastně přešel hodně na ten kontakt bosou nohou," řekl. Běhání k tomu přidal před třemi lety. "Začal jsem i zjišťovat, jaké to je v té zimě," dodal.

Podle Šálka má spousta lidí běh spojený s představou rychlosti a vzdálenosti. "A potom si to nedokážou užít. Ale já říkám, že to je hlavně o radosti z pohybu," řekl. Sám začínal na třech kilometrech. "S jazykem na vestě a myslel jsem, že druhý den už to nerozchodím. Ale šel jsem do toho znovu a znovu," uzavřel.