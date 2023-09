Jihlavský zvon Zuzana, jeden z největších v zemi, slaví 460 let od svého odlití

Jihlava - Nad Jihlavou se dnes po 18:00 rozezněl zvon Zuzana. Jeden z největších zvonů v zemi slaví 460. výročí odlití. V sobotu se až ke zvonu, který je ve věži kostela svatého Jakuba Většího, budou moci dostat návštěvníci při mimořádných komentovaných prohlídkách. Podle Marka Skřivánka z organizace Brána Jihlavy, který je také zvoníkem, jsou pořádané k výročí odlití zvonu původně vysvěceného jako Jakub.

Mohutný zvon byl před 460 lety do věže zavěšený ještě před tím, než byla věž dokončená a zastřešená. Jeho rozměry ho ochránily od toho, aby byl zabavený pro válečné účely a roztavený. Od roku 1930 měl zvon motorový pohon. Víc než sedm tun vážící zvon se kvůli němu houpal při zvonění tak mocně, že hrozilo poškození stolice, která ho nese, i věže kostela. Proto se na zvon od roku 2018 nezvonilo.

"Tento květen jsme přišli na to, že by se na Zuzanu dalo zvonit provizorně, a to po menších opravách a vyčištění," řekl Skřivánek. Podstatné ale je, že společně s Vojtěchem Blažkem nerozhoupávají pomocí lan celý zvon, ale jen jeho 200 kilogramů vážící srdce, které je od zvonu odpoutané, což nezpůsobuje velké otřesy, protože se zvon nehoupe. Přesto bude znít Zuzana Jihlavou dál jen výjimečně. "Čeká se na nějakou větší opravu, která by měla zasáhnout do statiky věže, věž by se měla celá vyztužit, měly by se opravit některé prvky dřevěné stolice, konstrukce, která Zuzanu podpírá. Do té doby budeme zvonit jen provizorně a jen na velké svátky," řekl Skřivánek.

Poprvé po několikaleté pauze zvonil zvon letos 18. května, 500 let od požáru, který zničil celé město i kostel svatého Jakuba.

Zuzana je po olomouckém svatém Václavovi druhý největší zvon na Moravě. Váží 7086 kilogramů a měří 182 centimetrů. Na zvonu je svatý Jakub Větší vyobrazen s holí v jedné a mušlí v druhé ruce. Ženské pojmenování dostal podle bohaté jihlavské lazebnice Zuzany Spiesserové, která přispěla značnou částkou na jeho zhotovení.

Zvon odlil pražský renesanční zvonař Brikcí. Měl završit čtyřicetiletou obnovu farního kostela zničeného požárem. Jihlava dodala na zvon zbytky toho starého i novou zvonovinu, cihly, dřevo vosk a další suroviny. Kdyby se odlévání na první pokus nepovedlo, měl všechen materiál na další pokus hradit Brikcí.

Odlévání zvonu 29. září 1563 na parkánu brány Matky Boží v Jihlavě přihlížela městská rada, duchovní i měšťané. Přibližně po měsíci byl zvon dopraven do kostela, na věž se dostal díky dřevěnému lešení s kolem, ve kterém se šlapalo, což uvádělo do pohybu lano se zvonem. Poprvé zvon zazněl 1. listopadu 1563.

Původně gotický kostel zasvěcený patronovi horníků svatému Jakubovi stojí v Jihlavě od poloviny 13. století. Je národní kulturní památkou a spravuje ho Královská kanonie premonstrátů na Strahově.