Jezdci F1 kvůli vedru označili závod v Kataru za hraniční a nebezpečný

Dauhá - Za hraniční a nebezpečnou označili kvůli velkému vedru a vlhkosti vzduchu piloti formule 1 nedělní Velkou cenu Kataru. Situaci podle agentury Reuters chtějí řešit s vedením šampionátu, protože několik jezdců bylo na hraně kolapsu. Světová automobilová federace FIA v dnešní reakci vyjádřila znepokojení nad tím, jak extrémní fyzické zátěži byli jezdci v náročných podmínkách vystaveni.

"I když se jedná o elitní sportovce, nemělo by se od nich očekávat, že budou soutěžit v podmínkách, které by mohly ohrozit jejich zdraví nebo bezpečnost," uvedla v prohlášení FIA. Situaci bude analyzovat a vyvodí z ní doporučení pro podobné klimatické podmínky do budoucna. "Řada opatření bude projednána na nadcházejícím zasedání lékařské komise v Paříži," dodala FIA.

Podle výrobce pneumatik Pirelli neklesly teploty během večerního závodu na okruhu v Losailu pod 36 stupňů Celsia, přes den se pohybovaly kolem 40 stupňů. A daň si vedro vybralo i na pilotech.

Esteban Ocon ze stáje Alpine se pozvracel přímo do helmy, Alex Albon z Williamsu skončil po dojetí do cíle v péči lékařů kvůli silnému úpalu, zatímco jeho týmový kolega Logan Sargeant kvůli dehydrataci a nevolnosti závod nedokončil.

"Narazili jsme na limit," řekl pilot Lando Norris z McLarenu. "Je smutné, že jsme na to museli přijít tak, že hodně kluků omdlelo, nebo museli k doktorovi. Bylo to dost nebezpečné a musíme to řešit, protože k tomu v první řadě nemělo vůbec dojít," dodal.

"Když jezdci zastavují, protože nejsou schopní pokračovat, tak jsme hodně na hraně, nebo dokonce za ní. A to ještě zastavili, ale klidně mohli také nabourat. To nesmíme jen tak přejít," uvedl šéf Ferrari Frédéric Vasseur.

Podle staronového mistra světa Maxe Verstappena z Red Bullu bylo vedro příliš velké na to, aby se v něm závodilo. A jezdec McLarenu George Russell označil podmínky za naprosto brutální.

"Bylo to, jako byste byli v troubě. Občas trénuju v sauně, abych šel na limit. Po chvíli se dostanu do bodu, kdy je horko nesnesitelné a musím ven. Tady jsem se tak cítil od dvanáctého kola," uvedl Russell.