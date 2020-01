Jed na hraboše bude možné podle MZe dát do půdy

Praha - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) bude vypisovat opatření, kterými povolí aplikaci prostředků na hubení hlodavců přímo na povrch půdy. Tento postup bude možný, až se zveřejní podrobnosti povolení, mělo by to být nejpozději do konce února. Aplikace tzv. rodenticidů bude možná pouze na pozemcích, kde jsou hraboši přemnoženi natolik, že jejich populace překročila pětinásobek tzv. prahu škodlivosti, sdělil dnes ČTK mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Inspektoři ústavu budou posuzovat situaci na konkrétních pozemcích.

ÚKZÚZ loni v létě povolil plošnou aplikaci jedu proti hlodavcům na velké části území republiky právě na povrch půdy. Ministerstvo zemědělství ale po vlně kritiky ze strany ochránců přírody a ministerstva životního prostředí účinnost povolení pozastavilo. Později se po povolené plošné aplikaci na Moravě našlo skoro 80 uhynulých zajíců a několik bažantů, u kterých testy zbytky jedu prokázaly. Nalezli se také uhynulí čápi. Podle ministerstva zemědělství je i v současnosti možná aplikace jedů dovnitř do nor, maximální dávka jsou dva kilogramy na hektar.

Podle ministerstva zemědělství jde nyní o nezbytné opatření kvůli mírné zimě a narůstající četnosti populace hrabošů. Postup úřad konzultoval s ministerstvy životního prostředí a zdravotnictví.

Ministerstvo zemědělství upozornilo, že stále upřednostňuje agrotechnická opatření, která by mohla proti hrabošům pomoci, jako je například hluboká orba. Pokud inspektoři ÚKZÚZ povolí aplikaci prostředků do půdy, budou ji moci nařídit i na sousedních pozemcích. Také budou moci nařídit zaorání plodin na pozemku.

Podle odhadu Zemědělského svazu ČR letošní škody způsobené přemnoženými hraboši můžou dosáhnout až trojnásobku současných více než 1,6 miliardy korun. Svaz na dnešek svolal tiskovou konferenci, kde na to chce upozornit. Zemědělci budou mít podle ministerstva nárok na kompenzace škod, pokud nebudou moci aplikovat prostředky proti hrabošům kvůli tomu, že jsou v dané lokalitě zvláště chránění živočichové.

V tomto týdnu se objevily informace, že ve Slezské nemocnici v Opavě za posledního půl roku léčilo šest pacientů s nebezpečnou krvácivou horečkou. Závažné virové onemocnění přenáší na člověka jen drobní hlodavci. V minulých letech nemocnice obvykle zachytila jeden případ za rok až dva. Nynější častější výskyt může souviset právě s přemnožením hrabošů. Onemocnění může skončit i smrtí nebo trvalým poškozením ledvin.