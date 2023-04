Je to v týmu, v ničem jiném, řekl Růžička o pátém třineckém finále v řadě

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté získali v klubové historii čtyřikrát mistrovský pohár a pokaždé s Martinem Růžičkou v sestavě. Zatímco nejproduktivnější hráč letošního play off bude s Oceláři usilovat o pátý titul, Hradec Králové si zahraje extraligové finále poprvé. Podle Růžičky nehrozí, že by soupeř mohl mít větší motivaci než jeho tým.

"Jsme také připraveni, nažhaveni a těšíme se," řekl Růžička v rozhovoru s novináři. "Mají ale skvělý tým a hráče. Jsou hodně aktivní, živí. Určitě si finále zasloužili," podotkl.

Oba týmy už spolu bojovaly v únoru o přímou účast ve čtvrtfinále. Oceláři nezískali v obou vzájemných zápasech ani bod a klesli v závěru základní části, ve kterém prohráli dvanáct ze šestnácti utkání, ze čtvrté na šestou příčku. Museli proto na rozdíl od Hradce Králové do předkola, ve kterém předčili Litvínov.

"Nevyšel nám závěr základní části celkově, těch iks zápasů ke konci. To (prohry s Hradcem Králové) bych ani neřešil. Play off je úplně jiná soutěž, o tom jsme se přesvědčili už vícekrát. Soustředíme se na to, jak bychom chtěli hrát a do série vstoupit," pokračoval.

Třinec vyřadil v play off dva největší adepty na titul - Spartu Praha po výhře 4:2 na zápasy a vítěze základní části Pardubice (4:3). "Každá cesta do finále je těžká. Zažili jsme v minulých letech taky série na sedm utkání. Nějak bych neříkal, že šlo o nejobtížnější cestu. Těžká ale byla," konstatoval.

I vzhledem ke kvalitě soupeřů, přes které Oceláři přešli, čelil Růžička dotazu, zda jsou ve finále favority. "Je to těžké, skončili jsme za nimi. Měli skvělou základní část," uvedl. "Kdo je favoritem, to bych spíš nechal na jiných. Oba týmy jsou velice kvalitní a soustředíme se hlavně na sebe."

Oceláři útočili v posledních třech dohraných sezonách úspěšně na titul z druhé pozice, tentokrát ale začali obhajobu až z předkola. Už teď odehráli více utkání než minulý rok za celé play off.

"To bych vůbec neřešil. Je tu finále a sil máme dost," prohlásil Růžička. S Hradcem Králové si ještě v play off nikdy nezahrál, do jediné vzájemné série kvůli zranění nezasáhl. Oceláři tehdy v roce 2018 prošli přes východočeský klub do finále, které si nyní zahrají už popáté za sebou. "Je to v týmu, v ničem jiném. Hrajeme jeden pro druhého. Snažíme se, aby každý věděl, co má dělat, a to plníme," vysvětlil.

Třinec bude na úvod finále postrádat Libora Hudáčka, který dostal třízápasový trest za zákrok na pardubického útočníka Lukáše Sedláka. "Každý hráč, který vypadne ze sestavy, samozřejmě chybí," řekl Růžička o absenci Hudáčka, který patří s pěti góly a devíti body k tahounům třinecké ofenzivy. "Bereme to ale jako fakt a připravujeme se na nadcházející zápasy bez něj," dodal.