Jarní výstavu Flora Olomouc ozdobí desetitisíce květin i pětimetrový trůn

Zahradníci z výstaviště Flora rekonstruují a plejí centrální záhon v Rudolfově aleji, 13. dubna 2023, Olomouc. Od čtvrtka 20. dubna do neděle 23. dubna se uskuteční jarní etapa květinové výstavy Flora Olomouc.

Zahradníci z výstaviště Flora rekonstruují a plejí centrální záhon v Rudolfově aleji, 13. dubna 2023, Olomouc. Od čtvrtka 20. dubna do neděle 23. dubna se uskuteční jarní etapa květinové výstavy Flora Olomouc. ČTK/Peřina Luděk

Olomouc - Pětimetrový trůn, téměř 25.000 pestrobarevných květin i tajemný kruh menhirů ozdobí hlavní expozici jarní etapy výstavy květin Flora Olomouc, kterou výstaviště nedaleko centra Olomouce ožije od čtvrtka 20. dubna do neděle 23. dubna. Hlavní expozice v pavilonu A ponese jméno Království barev. Přehlídku květin doprovodí zahradnické trhy. Připraveny budou také tvůrčí dílny, hudební vystoupení, aktivity pro děti a odpočinkové zóny. Novinářům to dnes řekla ředitelka Výstaviště Flora Eva Fuglíčková.

Projekt hlavní expozice připravila floristka Klára Franc Vavříková. Trojice základních barev se bude prolínat v křivkách několika velkých kruhů květin, díky čemuž vzniknou další barvy, tóny a kombinace. "Užití principu kruhu je také poctou pro nedávno zesnulého profesora Ivara Otrubu, jednoho z nejvýznamnějších tuzemských architektů a také autora celé řady expozic na výstavách Flora Olomouc," uvedla Fuglíčková. Dodala, že letošní jarní výstava bude zároveň připomínkou 65 let olomouckých květinových a zahradnických výstav.

Do hlavní expozice v pavilonu A patří téměř 25.000 květin. Návštěvníci se budou moci pokochat pohledem na tisíce tulipánů, narcisů, dřepčíků, kokoříků, plaménků, lilií, hortenzií či orchidejí. "Pro výběr květin bylo určující téma hlavní expozice a také roční období. Pokud to bylo možné, vybírala jsem coby nositele barvy květiny typické pro jarní období. A to nejen v České republice. Barvy totiž kralují celého světu," podotkla Vavříková. Dalších 1800 metrů čtverečních květinových záhonů připravili zahradníci výstaviště před pavilony A,E,G a H a také v botanické zahradě. Dohromady je na těchto plochách vysázeno 42.000 jarních cibulovin.

V přístavbě hlavního pavilonu A se bude na jarní Floře Olomouc prezentovat Asociace soukromého zemědělství, Český zahrádkářský svaz i zahradnické a umělecké školy. V pavilonech G a H bude připravena mezinárodní výstava bonsají a v oranžerii mezinárodní výstava kamenů suiseki a uměleckých děl. Zahradnické trhy v areálu výstaviště nabídnou sortiment rostlin, zahrádkářských potřeb, nářadí pro kutily i domácích potřeb. Na jarní etapu výstavy přijede více než 250 prodejců. Bezmála polovina z nich bude nabízet zahradnické nářadí, skleníky, mechanizaci, přísady, semena, sazenice, stromky, osivo či kaktusy a sukulenty.

Letošní hlavní část výstavy v pavilonu A bude podle Fuglíčkové klást důraz na ekologickou udržitelnost a maximální opětovnou využitelnost materiálů použitých při tvorbě expozic. Oproti předcházejícím výstavám například nebude použita aranžovací hmota florex a květiny budou usazeny ve skleněných lahvích s vodou.

Jarní etapu výstavy květin Flora Olomouc v několika pavilonech a okolních parcích každoročně navštěvují desítky tisíc lidí. Oblíbená je zejména mezi zahrádkáři, kteří na výstavě mohou před začátkem jarní sezony nakoupit sadbu a zahradnické pomůcky.

